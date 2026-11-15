Ischigualasto, bajo el agua: permanecerá cerrado este domingo

Desde el Parque Provincial Ischigualasto emitieron un comunicado para informar que el lugar permanecerá cerrado en la jornada de hoy.

"El Parque Provincial Ischigualasto informa que, durante la jornada de hoy, domingo 15 de noviembre, permanecerán suspendidos todos los circuitos turísticos debido a la gran cantidad de embanques, acumulación de barro y anegamientos ocasionados por las intensas lluvias registradas durante el día de ayer.