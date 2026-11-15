Las intensas lluvias registradas en Ischigualasto en la noche del viernes afectaron a todo el parque, provocando una importante acumulación de agua y anegamientos en diferentes zonas. Por esta situación, se suspendieron las actividades del sábado y aún continuará sin abrir este domingo.
Ischigualasto, bajo el agua: permanecerá cerrado este domingo
Tras las fuertes tormentas de la noche del viernes, el Parque Ischigualasto quedó con anegamientos y acumulación de barro. Trabajan para poder despejar los circuitos.