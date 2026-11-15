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Ischigualasto, bajo el agua: permanecerá cerrado este domingo

Tras las fuertes tormentas de la noche del viernes, el Parque Ischigualasto quedó con anegamientos y acumulación de barro. Trabajan para poder despejar los circuitos.

Las intensas lluvias registradas en Ischigualasto en la noche del viernes afectaron a todo el parque, provocando una importante acumulación de agua y anegamientos en diferentes zonas. Por esta situación, se suspendieron las actividades del sábado y aún continuará sin abrir este domingo.

Desde el Parque Provincial Ischigualasto emitieron un comunicado para informar que el lugar permanecerá cerrado en la jornada de hoy.

"El Parque Provincial Ischigualasto informa que, durante la jornada de hoy, domingo 15 de noviembre, permanecerán suspendidos todos los circuitos turísticos debido a la gran cantidad de embanques, acumulación de barro y anegamientos ocasionados por las intensas lluvias registradas durante el día de ayer.

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Nuestro personal se encuentra trabajando y continuará haciéndolo durante toda la jornada, realizando las tareas necesarias para solucionar los inconvenientes y recuperar las condiciones de seguridad para nuestros visitantes.

Solicitamos a quienes tenían previsto visitarnos que sepan comprender esta situación. La seguridad de nuestros visitantes y de nuestro personal es siempre nuestra prioridad."

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