Corte total en el kilómetro 10 de la Ruta 400 de Calingasta

EL RESTO DE LAS RUTAS

Vialidad Nacional informa que todas las rutas nacionales de la provincia se encuentran transitables con precaución. No obstante, se mantiene el alerta climatológico ante posibles situaciones meteorológicas imprevistas y repentinas.

Estado de las rutas nacionales

• Ruta Nacional 40 Norte (San Juan – Jáchal): Transitable con precaución. Personal de Vialidad se encuentra trabajando en el despeje de badenes con material de arrastre. El campamento de Jáchal permanece operativo ante cualquier emergencia.

• Ruta Nacional 40 Norte (límite con La Rioja): Transitable con precaución en zona de badenes donde operan equipos viales. Precaución extrema entre los kilómetros 3660 y 3710 por presencia de animales sueltos sobre la calzada.

• Ruta Nacional 40 Sur (San Juan – Mendoza): Transitable con precaución. El campamento ubicado en el límite interprovincial se encuentra en estado de alerta.

• Ruta Nacional 150 (Rodeo): Transitable con precaución. Se realizan tareas de despeje por caída de rocas en la calzada (se adjuntan imágenes de los trabajos). El campamento de Pismanta permanece en alerta y a la espera (standby).

• Ruta Nacional 150 (Ischigualasto): Transitable con precaución. El campamento de Huaco se encuentra en alerta y apresto. Se advierte sobre la posible caída de rocas en la calzada, por lo que se solicita circular a velocidades moderadas.

• Ruta Nacional 149 (Calingasta e Iglesia): Transitable con precaución. Campamentos móviles de Vialidad Nacional se encuentran desplegados en la traza.

• Ruta Nacional 153 (Departamento Sarmiento): Transitable con precaución. Operativo el campamento de la zona de Los Berros.

• Ruta Nacional 141 (San Juan – Chepes, La Rioja): Transitable con precaución. Operativos los campamentos de Control Forestal y Marayes.

• Ruta Nacional 20 (San Juan – San Luis): Transitable con precaución. Campamentos de la zona operativos.