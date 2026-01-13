Cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y dinero

Los detenidos fueron identificados como Báez, de 19 años; Corica, de 26; Luna, de 25; y un menor de 16 años. Durante el procedimiento, los efectivos incautaron dos armas de fuego calibre 11.25 mm, marca Ballester Molina, sin numeración visible, además de 160 gramos de cocaína, 145 gramos de marihuana y $1.500.000 en efectivo.

El operativo se inició cuando los ocupantes de un vehículo Volkswagen Gol Trend intentaron darse a la fuga al ser interceptados por personal policial. Tras la persecución, el rodado fue radiado de circulación y se labraron las correspondientes actas de infracción y expedientes.