La Policía de San Juan, siguiendo directivas de la Jefatura y Subjefatura, llevó adelante un importante operativo en el barrio Villa del Sur, en Chimbas, que culminó con la detención de cuatro personas —entre ellas un menor de edad— y el secuestro de armas de fuego, estupefacientes y una importante suma de dinero en efectivo.
Cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y dinero
El procedimiento se realizó en Villa del Sur, en Chimbas, tras una persecución. Entre los detenidos hay un menor de 16 años.