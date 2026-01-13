"
Cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y dinero

El procedimiento se realizó en Villa del Sur, en Chimbas, tras una persecución. Entre los detenidos hay un menor de 16 años.

La Policía de San Juan, siguiendo directivas de la Jefatura y Subjefatura, llevó adelante un importante operativo en el barrio Villa del Sur, en Chimbas, que culminó con la detención de cuatro personas —entre ellas un menor de edad— y el secuestro de armas de fuego, estupefacientes y una importante suma de dinero en efectivo.

Los detenidos fueron identificados como Báez, de 19 años; Corica, de 26; Luna, de 25; y un menor de 16 años. Durante el procedimiento, los efectivos incautaron dos armas de fuego calibre 11.25 mm, marca Ballester Molina, sin numeración visible, además de 160 gramos de cocaína, 145 gramos de marihuana y $1.500.000 en efectivo.

El operativo se inició cuando los ocupantes de un vehículo Volkswagen Gol Trend intentaron darse a la fuga al ser interceptados por personal policial. Tras la persecución, el rodado fue radiado de circulación y se labraron las correspondientes actas de infracción y expedientes.

Intervino en la causa la Dra. Virginia Branca, del Fuero Especial de Flagrancia, quien dispuso la apertura de un legajo por el delito de portación de arma de fuego, además de ordenar las pericias correspondientes sobre las armas secuestradas. En cuanto al menor de edad, se dio intervención al juzgado de turno, que impartió las directivas legales correspondientes.

