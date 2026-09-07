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Los heridos de la pelea a hachazos dejaron el hospital y la causa avanza

Los protagonistas del violento enfrentamiento ocurrido en una vivienda de Santa Lucía dejaron el Hospital Rawson tras permanecer bajo atención médica. La causa ahora deberá avanzar para determinar qué ocurrió durante la pelea y las responsabilidades de cada uno.

Los dos hombres que resultaron heridos durante una violenta pelea registrada en Santa Lucía recibieron el alta médica y dejaron el Hospital Rawson, luego de permanecer bajo observación tras el enfrentamiento ocurrido durante la madrugada del domingo.

El episodio se produjo en una vivienda ubicada en inmediaciones de avenida Benavídez y calle Chacabuco, donde Franco Ezequiel Rodríguez, de 36 años, y Ricardo Javier Martínez, de 38, terminaron enfrentándose físicamente.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, Rodríguez habría llegado hasta la vivienda de Martínez para solicitarle dinero. Martínez, quien cumple prisión domiciliaria y se desempeñaría como prestamista, le habría informado que no podía entregarle el préstamo solicitado.

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La negativa derivó en una discusión que rápidamente escaló hasta convertirse en una violenta pelea dentro del domicilio.

Durante el enfrentamiento, los dos hombres habrían utilizado elementos cortantes. Los investigadores encontraron en el lugar un cuchillo y un hacha, mientras que ambos protagonistas presentaban distintas heridas producto de la pelea.

Ante la gravedad de las lesiones, personal del Servicio 107 trasladó a ambos al Hospital Rawson bajo Código Rojo. Si bien presentaban múltiples heridas, ingresaron conscientes y quedaron bajo atención médica.

Ahora, con los dos hombres ya dados de alta, la investigación judicial podrá avanzar sobre las circunstancias concretas en las que se produjo el enfrentamiento y qué participación tuvo cada uno.

El violento episodio tuvo además un segundo capítulo dentro del propio Hospital Rawson. Mientras los familiares aguardaban información sobre el estado de salud de los dos hombres, allegados de ambos protagonizaron una nueva pelea en uno de los sectores del centro de salud.

La discusión rápidamente pasó a las agresiones físicas y generó momentos de tensión entre las personas que se encontraban en el lugar. El enfrentamiento incluso provocó destrozos en la zona de espera, mientras varias personas debieron alejarse para evitar quedar en medio de la pelea.

Personal de seguridad y efectivos policiales intervinieron para separar a los involucrados y controlar la situación. Los protagonistas fueron identificados y quedaron vinculados a las actuaciones.

Con los heridos fuera del hospital, la causa ahora se concentra en esclarecer el enfrentamiento ocurrido en la vivienda y las circunstancias que derivaron en la posterior pelea entre familiares dentro del centro de salud.

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