Con sumo hermetismo, Barrelier amplió su indagatoria por el femicidio de Agostina Vega

Antes de la audiencia, fuentes vinculadas con la nueva defensa habían dejado trascender, en estricto off the record, que Barrelier asumiría que podría recibir una condena a prisión perpetua en un eventual juicio, pero que no estaría dispuesto a afrontar ese destino en soledad.

"Solo no me voy", habría sido la frase transmitida a su abogado. Según esas versiones, el acusado podía aportar nombres de personas que le habrían prometido asistencia, incluso económica, y que luego no habrían cumplido.

Sin embargo, luego de la ampliación indagatoria no hubo confirmación oficial de que Barrelier haya avanzado en ese sentido. Tampoco se informó si sus manifestaciones motivarán nuevas medidas investigativas.

La expectativa alrededor de su declaración también se relaciona con los antecedentes del acusado. Barrelier trabajó en la Municipalidad de Córdoba pese a contar con antecedentes penales y su incorporación había sido asociada políticamente con Ricardo Moreno, dirigente vinculado con el Concejo Deliberante. Su trayectoria también aparece atravesada por contactos con barras bravas y problemas relacionados con las drogas.

Por el momento, cualquier posible derivación política o incorporación de terceros a la causa permanece en el terreno de las versiones. La Fiscalía no reveló el contenido de la declaración ni anunció nuevas imputaciones.