El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una conversación telefónica este lunes con el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham. El contacto se produjo luego de las recientes declaraciones del líder republicano sobre la disputa de soberanía en las Islas Malvinas.
Trump habló con el primer ministro británico tras amenazar con cambiar su postura sobre Malvinas
Los mandatarios dialogaron este lunes sobre los conflictos en Oriente Medio y Ucrania, sin menciones explícitas al reclamo de soberanía de las islas.