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Trump habló con el primer ministro británico tras amenazar con cambiar su postura sobre Malvinas

Los mandatarios dialogaron este lunes sobre los conflictos en Oriente Medio y Ucrania, sin menciones explícitas al reclamo de soberanía de las islas.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una conversación telefónica este lunes con el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham. El contacto se produjo luego de las recientes declaraciones del líder republicano sobre la disputa de soberanía en las Islas Malvinas.

Según fuentes oficiales de Downing Street, el diálogo se centró en la situación de Oriente Medio y el desarrollo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Hasta el momento, las delegaciones no informaron conversaciones referidas a la soberanía del archipiélago o al posicionamiento del Gobierno argentino.

En esta línea, según lo informado por Clarín, la comunicación ocurre en un marco de tensión luego de que Trump sugiriera un posible cambio en la neutralidad histórica de Washington respecto al reclamo de las islas. Esta postura de neutralidad estadounidense ha coexistido históricamente con un apoyo de facto al Reino Unido en el control del territorio.

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Agenda de seguridad y reclamos presupuestarios

El mandatario estadounidense justificó previamente su disconformidad debido a la falta de apoyo de Gran Bretaña frente a sus políticas hacia Irán. Además, Trump reiteró su exigencia de un aumento en el presupuesto de defensa por parte de sus socios dentro de la Otan.

Durante la llamada, el portavoz oficial de Downing Street señaló que el primer ministro Burnham subrayó ante Trump la relevancia de alcanzar una solución de dos Estados en Oriente Medio. El funcionario británico también enfatizó la importancia de asegurar la reapertura del estrecho de de Ormuz y bloquear el acceso de Irán a armas nucleares.

Por otro lado, ambos líderes coincidieron en la urgencia de continuar las gestiones para lograr un cese al fuego en el territorio ucraniano. Burnham ratificó el respaldo de su nación a Ucrania y valoró los recientes procesos de paz promovidos por la administración estadounidense.

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