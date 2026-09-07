Trump habló con el primer ministro británico tras amenazar con cambiar su postura sobre Malvinas

Agenda de seguridad y reclamos presupuestarios

El mandatario estadounidense justificó previamente su disconformidad debido a la falta de apoyo de Gran Bretaña frente a sus políticas hacia Irán. Además, Trump reiteró su exigencia de un aumento en el presupuesto de defensa por parte de sus socios dentro de la Otan.

Durante la llamada, el portavoz oficial de Downing Street señaló que el primer ministro Burnham subrayó ante Trump la relevancia de alcanzar una solución de dos Estados en Oriente Medio. El funcionario británico también enfatizó la importancia de asegurar la reapertura del estrecho de de Ormuz y bloquear el acceso de Irán a armas nucleares.

Por otro lado, ambos líderes coincidieron en la urgencia de continuar las gestiones para lograr un cese al fuego en el territorio ucraniano. Burnham ratificó el respaldo de su nación a Ucrania y valoró los recientes procesos de paz promovidos por la administración estadounidense.