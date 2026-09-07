León XIV llegará a Argentina y ya se conoce su agenda de cuatro días

Después del homenaje a San Martín, León XIV se dirigirá a la Casa Rosada, donde mantendrá una reunión con Javier Milei.

El encuentro entre el jefe de Estado argentino y el líder de la Iglesia Católica será uno de los principales momentos políticos de la primera jornada. Luego, el Pontífice se trasladará al Palacio Libertad, donde participará de una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

La primera jornada terminará en la Nunciatura Apostólica, donde León XIV se alojará durante su permanencia en el país.

El lunes 9 de noviembre tendrá un fuerte componente social. La primera actividad será en el Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, en Claypole, institución dedicada a la atención de personas con discapacidades intelectuales y físicas.

La visita responde también a uno de los pedidos planteados desde la Iglesia argentina para que el recorrido papal incluyera una institución vinculada con personas con discapacidad.

Después, León XIV regresará a la Ciudad de Buenos Aires para trasladarse hasta el Monumento a los Españoles, donde realizará un recorrido en papamóvil para saludar a los fieles y luego celebrará una misa.

Por la tarde llegará otro de los encuentros destacados de la agenda: el Papa visitará la Universidad Católica Argentina (UCA) para participar de una actividad con trabajadores y representantes de distintos sectores.

El encuentro reunirá además a referentes gremiales y autoridades de los tres poderes del Estado, con la participación de representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La agenda del lunes continuará en el Palacio San Martín, donde León XIV encabezará un encuentro ecuménico e interreligioso con representantes de distintas confesiones. Luego se trasladará a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde participará de la celebración de las vísperas y de un momento de oración.

El cierre de esa jornada será una cena del Pontífice con los obispos argentinos.

El martes 10 de noviembre será el turno de Córdoba. León XIV partirá temprano desde la Aeroestación Militar Aeroparque y, una vez en la provincia, recorrerá la ciudad en papamóvil antes de celebrar una Santa Misa para los fieles.

Luego será trasladado al Arzobispado de Córdoba y posteriormente a la Catedral, donde mantendrá un encuentro con religiosos, personas consagradas, sacerdotes y seminaristas.

Por la tarde regresará a Buenos Aires y, durante la noche, participará de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

La última jornada de la visita será el miércoles 11 de noviembre. Por la mañana, el Pontífice visitará el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, en una actividad que formará parte del cierre de su gira argentina.

Después viajará hacia Luján, donde recorrerá en papamóvil los alrededores de la Basílica Nuestra Señora de Luján y celebrará una misa cerca del mediodía.

La visita tendrá además un componente simbólico: León XIV retomará el antecedente de Juan Pablo II, quien recorrió la Basílica durante su visita a la Argentina en abril de 1987.

Tras la celebración religiosa, el Papa se trasladará hasta Villa Marista de Luján, donde saludará a los voluntarios. Será su último contacto previsto antes de dirigirse al Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini.

Desde allí, León XIV partirá rumbo a Perú, donde continuará su gira por América Latina.

La agenda prevista contempla una combinación de encuentros políticos, actividades sociales, misas, reuniones religiosas y contacto directo con los fieles.

El recorrido comenzará en Buenos Aires con el homenaje a San Martín y la reunión con Milei, continuará con Claypole y distintas actividades en la Ciudad, tendrá a Córdoba como escala central y terminará en Luján antes de la partida hacia Perú.

Aunque se trata de un itinerario avanzado entre las autoridades argentinas y la Santa Sede, el programa continúa sujeto a la confirmación final del Vaticano