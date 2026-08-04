Momentos de extrema tensión se vivieron este martes por la tarde en Chimbas, cuando un incendio destruyó casi por completo una vivienda y obligó al rescate de una jubilada de 77 años con discapacidad motriz que se encontraba en el interior.
Una mujer con discapacidad fue rescatada tras un incendio que consumió su vivienda
El siniestro ocurrió este martes por la tarde en un loteo de Chimbas. La propietaria, de 77 años y con discapacidad motriz, fue rescatada por familiares y vecinos. La principal hipótesis es que el fuego comenzó mientras unos niños jugaban con fuego en uno de los dormitorios.