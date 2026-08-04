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Una mujer con discapacidad fue rescatada tras un incendio que consumió su vivienda

El siniestro ocurrió este martes por la tarde en un loteo de Chimbas. La propietaria, de 77 años y con discapacidad motriz, fue rescatada por familiares y vecinos. La principal hipótesis es que el fuego comenzó mientras unos niños jugaban con fuego en uno de los dormitorios.

Momentos de extrema tensión se vivieron este martes por la tarde en Chimbas, cuando un incendio destruyó casi por completo una vivienda y obligó al rescate de una jubilada de 77 años con discapacidad motriz que se encontraba en el interior.

El siniestro se registró pasadas las 18 en una casa ubicada sobre calle Saavedra al 1112 Oeste, en el Loteo Gálvez. La propietaria, identificada como Gladys Yolanda Orellano, fue auxiliada por familiares y vecinos, quienes lograron sacarla a tiempo antes de que las llamas envolvieran la vivienda.

Tras el llamado de emergencia, hasta el lugar llegaron efectivos del Cuartel Central de Bomberos de la Policía de San Juan y de los Bomberos Voluntarios de Chimbas, quienes trabajaron durante varios minutos para sofocar el fuego y evitar que se propagara hacia las casas vecinas.

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Incendio en Chimbas: salvaron a una jubilada con discapacidad y las pérdidas fueron totalesDe acuerdo con las primeras averiguaciones y el relato de la familia, el incendio se habría originado cuando unos nietos de la mujer jugaban con fuego en uno de los dormitorios. Las llamas se expandieron rápidamente debido a que gran parte de la construcción era de adobe y el techo estaba compuesto por cañas y palos rollizos.

El fuego arrasó cuatro ambientes de la vivienda y provocó pérdidas prácticamente totales. Entre los elementos destruidos figuran una motocicleta Cerro 125 cc, camas y colchones, un placard de madera, gran cantidad de ropa, un televisor de 32 pulgadas, un horno eléctrico, una heladera y otros bienes de la familia.

La Policía trabaja para establecer las circunstancias en las que comenzó el incendio, mientras que los peritajes de Bomberos serán determinantes para confirmar el origen del siniestro. Entretanto, la familia enfrenta importantes pérdidas materiales y solicita ayuda para poder reconstruir la vivienda.

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