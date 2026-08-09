En pleno centro, caminaba con marihuana y MDM encima, lo pararon y fue detenido

Dentro de una caja metálica negra de unos 10 centímetros de largo, los policías encontraron otra bolsa de nylon que contenía un polvo cristalizado que sería MDM, de acuerdo con la información suministrada en el procedimiento.

Ante el hallazgo, los efectivos dieron intervención al Departamento Drogas Ilegales, que quedó a cargo de las actuaciones vinculadas con las sustancias encontradas.

El procedimiento fue puesto en conocimiento del Juzgado Federal Auxiliar de San Juan, debido a una posible infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737. El magistrado interviniente dispuso el secuestro de las sustancias y el licenciamiento del joven en el marco de la causa federal.

En paralelo, y según la información policial, el caso fue considerado como tenencia para consumo, por lo que el joven quedó alojado en Comisaría 3ª por una infracción contemplada en los artículos 113, 117 y 118 de la Ley 941-R, con intervención del 3° Juzgado de Faltas.

Las actuaciones continuarán para determinar con precisión la naturaleza y cantidad de las sustancias secuestradas y establecer las circunstancias del procedimiento.