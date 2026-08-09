Un control de rutina en pleno centro de Capital terminó con un joven detenido y una pequeña cantidad de sustancias secuestradas. El procedimiento se realizó este sábado en la intersección de Rivadavia y Entre Ríos, donde efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia detectaron a un hombre de 23 años que llevaba distintas sustancias entre sus pertenencias.
En pleno centro, caminaba con marihuana y MDM encima, lo pararon y fue detenido
Un joven de 23 años fue detenido durante un procedimiento en Rivadavia y Entre Ríos. La Policía secuestró dos bolsas con marihuana y otra sustancia cristalina que sería MDM.