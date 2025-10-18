La tranquilidad de la Villa San Patricio, en el departamento Chimbas, se quebró este viernes por la noche tras un violento crimen. Cerca de las 20:30, un joven fue asesinado a balazos cuando se encontraba en la vereda de una vivienda ubicada sobre calle Formosa, entre los números 1149 y 1175 Oeste.
Dos balazos mortales y un pasamontañas: la escena del crimen que conmocionó a Chimbas
Un joven fue asesinado a balazos en la Villa San Patricio, en Chimbas. El atacante se movilizaba en moto y abrió fuego en plena calle. La víctima no tenía documentación.