"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Chimbas

Dos balazos mortales y un pasamontañas: la escena del crimen que conmocionó a Chimbas

Un joven fue asesinado a balazos en la Villa San Patricio, en Chimbas. El atacante se movilizaba en moto y abrió fuego en plena calle. La víctima no tenía documentación.

La tranquilidad de la Villa San Patricio, en el departamento Chimbas, se quebró este viernes por la noche tras un violento crimen. Cerca de las 20:30, un joven fue asesinado a balazos cuando se encontraba en la vereda de una vivienda ubicada sobre calle Formosa, entre los números 1149 y 1175 Oeste.

Según informaron fuentes judiciales, varios vecinos escucharon entre tres y cuatro detonaciones de arma de fuego. Los disparos fueron efectuados por un hombre que circulaba en una motocicleta de Oeste a Este y que, al llegar a la altura de la víctima, abrió fuego sin mediar palabra.

Dos de los disparos impactaron en el cuerpo del joven: uno en el muslo derecho, con orificio de salida, y otro en el pliegue de la axila derecha, sin salida. La médica legista, Dra. Cintia Ferreira, confirmó que el cuerpo no presentaba signos de defensa visibles.

Te puede interesar...

CRIMEN EN CHIMBAS

Personal de la Unidad Fiscal, junto a la Brigada y la División Criminalística, trabajó en la escena recabando pruebas y testimonios. En el lugar se secuestró un proyectil deformado que impactó en la pared de una vivienda y un pasamontañas color gris que el fallecido llevaba en el bolsillo de su campera.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente. La víctima no tenía documentación al momento del hecho, por lo que sus familiares se presentarán para proceder a su identificación formal.

La investigación continúa para dar con el autor de los disparos y esclarecer las circunstancias que rodearon el brutal asesinato.

Temas

Te puede interesar