Dos balazos mortales y un pasamontañas: la escena del crimen que conmocionó a Chimbas

CRIMEN EN CHIMBAS

Personal de la Unidad Fiscal, junto a la Brigada y la División Criminalística, trabajó en la escena recabando pruebas y testimonios. En el lugar se secuestró un proyectil deformado que impactó en la pared de una vivienda y un pasamontañas color gris que el fallecido llevaba en el bolsillo de su campera.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente. La víctima no tenía documentación al momento del hecho, por lo que sus familiares se presentarán para proceder a su identificación formal.

La investigación continúa para dar con el autor de los disparos y esclarecer las circunstancias que rodearon el brutal asesinato.