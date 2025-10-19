Crimen en Villa San Patricio: qué reveló la autopsia de Matías Díaz

Fuentes calificadas informaron a sanjuan8.com que la autopsia realizada al cuerpo de Díaz en la Morgue Judicial arrojó que la causa de muerte fue por shock hipovolémico por hemorragia causada por disparo de arma de fuego. Si bien en un principio se creyó que la víctima había recibido dos balazos, el estudio forense reveló que el cuerpo presentó 3 impactos de bala, de los cuales solo uno fue letal.

El hecho ocurrió sobre las 20 del pasado viernes, sobre calle Formosa, cuando Díaz se encontraba en la vereda norte y un sujeto que circulaba solo en una moto, por esa misma calle de oeste a este, le efectuó varios disparos con un arma de fuego, algunos impactaron en la víctima y otros en la vivienda que estaba detrás, entre las numeraciones 1149 y 1175 (O). La víctima falleció en el lugar y, al no tener documentación entre sus ropas, fue identificada por sus familiares en la Morgue Judicial.