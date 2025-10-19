"
Crimen en Villa San Patricio: qué reveló la autopsia de Matías Díaz

Matías Díaz (26) murió tras ser baleado por un sujeto que iba en moto, en Chimbas. Ya individualizaron al sospechoso y es intensamente buscado.

A dos días del crimen de Matías Díaz, el joven de 26 años que fue asesinado a balazos en Villa San Patricio, Chimbas, se conoció el resultado de la autopsia. En tanto que los investigadores buscan al motociclista que le disparó.

Fuentes calificadas informaron a sanjuan8.com que la autopsia realizada al cuerpo de Díaz en la Morgue Judicial arrojó que la causa de muerte fue por shock hipovolémico por hemorragia causada por disparo de arma de fuego. Si bien en un principio se creyó que la víctima había recibido dos balazos, el estudio forense reveló que el cuerpo presentó 3 impactos de bala, de los cuales solo uno fue letal.

El hecho ocurrió sobre las 20 del pasado viernes, sobre calle Formosa, cuando Díaz se encontraba en la vereda norte y un sujeto que circulaba solo en una moto, por esa misma calle de oeste a este, le efectuó varios disparos con un arma de fuego, algunos impactaron en la víctima y otros en la vivienda que estaba detrás, entre las numeraciones 1149 y 1175 (O). La víctima falleció en el lugar y, al no tener documentación entre sus ropas, fue identificada por sus familiares en la Morgue Judicial.

Un detalle importante en el caso son los elementos que la víctima tenía en el bolsillo de su campera: un pasamontañas gris y una bala deformada, los cuales son materia de investigación.

Por el momento, no hay detenido. Sin embargo, el sujeto que le disparó ya fue individualizado por los investigadores y es intensamente buscado.

Interviene la UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Sebastián Gómez y los ayudantes iscales Gemma Cabrera, Maximiliano Gerarduzzi y Agostina Pérez.

