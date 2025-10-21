Se entregaría el acusado por el crimen en Villa San Patricio

Durante las últimas horas, se conoció el resultado de la autopsia practicada al cuerpo de Díaz en la Morgue Judicial. De acuerdo a fuentes calificadas consultadas por sanjuan8.com, el informe forense determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico provocado por una hemorragia, producto de los disparos de arma de fuego. Aunque en un primer momento se habló de dos impactos, el estudio reveló que el joven recibió tres balazos, de los cuales uno fue letal.

Crimen en Villa San Patricio: qué reveló la autopsia de Matías Díaz

Mientras se espera la entrega del sospechoso, los investigadores continúan trabajando en el violento caso.