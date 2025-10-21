El principal acusado por el crimen ocurrido el pasado viernes en Villa San Patricio se presentaría este martes ante Tribunales, acompañado por su defensor, según trascendió de fuentes judiciales. El hombre permanecía prófugo desde la noche del ataque, cuando un joven fue asesinado a balazos en la vereda de una vivienda ubicada sobre calle Formosa, en Chimbas.
Se entregaría el acusado por el crimen en Villa San Patricio
El hombre, que ya había sido identificiado, se encuentra prófugo desde el viernes. El hombre señalado como el autor del hecho se presentaría este martes en Tribunales.