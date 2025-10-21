"
Se entregaría el acusado por el crimen en Villa San Patricio

El hombre, que ya había sido identificiado, se encuentra prófugo desde el viernes. El hombre señalado como el autor del hecho se presentaría este martes en Tribunales.

El principal acusado por el crimen ocurrido el pasado viernes en Villa San Patricio se presentaría este martes ante Tribunales, acompañado por su defensor, según trascendió de fuentes judiciales. El hombre permanecía prófugo desde la noche del ataque, cuando un joven fue asesinado a balazos en la vereda de una vivienda ubicada sobre calle Formosa, en Chimbas.

Dos balazos mortales y un pasamontañas: la escena del crimen que conmocionó a Chimbas

La víctima fue identificada como Matías Díaz, de 26 años, quien recibió múltiples disparos mientras se encontraba en la vía pública, alrededor de las 20:30 horas. Según testigos, el agresor habría llegado en motocicleta y abrió fuego sin mediar palabra.

Durante las últimas horas, se conoció el resultado de la autopsia practicada al cuerpo de Díaz en la Morgue Judicial. De acuerdo a fuentes calificadas consultadas por sanjuan8.com, el informe forense determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico provocado por una hemorragia, producto de los disparos de arma de fuego. Aunque en un primer momento se habló de dos impactos, el estudio reveló que el joven recibió tres balazos, de los cuales uno fue letal.

Crimen en Villa San Patricio: qué reveló la autopsia de Matías Díaz

Mientras se espera la entrega del sospechoso, los investigadores continúan trabajando en el violento caso.

