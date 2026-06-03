Padre e hijo, detenidos tras un enfrentamiento armado en Chimbas

El procedimiento se inició alrededor de las 15:53, cuando el sistema de emergencias 911 recibió varios llamados que alertaban sobre un enfrentamiento armado entre vecinos en la zona. A partir de la información aportada por los denunciantes, personal del Comando Radioeléctrico Norte se dirigió al lugar y comenzó la búsqueda de los presuntos involucrados.

Según fuentes policiales, los efectivos observaron a dos hombres cuyas características coincidían con las aportadas por los vecinos. Ambos portaban elementos que aparentaban ser armas de fuego y, al advertir la presencia policial, escaparon en distintas direcciones hasta ingresar a una vivienda.