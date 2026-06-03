Un violento episodio ocurrido este miércoles en el barrio Tránsito de Oro, en Chimbas, terminó con dos detenidos y el secuestro de armas de fuego. Los aprehendidos son padre e hijo, ambos de apellido Echegaray, quienes quedaron vinculados a una causa por portación ilegal de arma de fuego, abuso de arma, amenazas agravadas y lesiones.
Padre e hijo, detenidos tras un enfrentamiento armado en Chimbas
Un llamado al 911 alertó sobre disparos entre vecinos en barrio Tránsito de Oro. La Policía detuvo a padre e hijo y secuestró un revólver calibre 38 y un arma casera.