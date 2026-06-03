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Padre e hijo, detenidos tras un enfrentamiento armado en Chimbas

Un llamado al 911 alertó sobre disparos entre vecinos en barrio Tránsito de Oro. La Policía detuvo a padre e hijo y secuestró un revólver calibre 38 y un arma casera.

Un violento episodio ocurrido este miércoles en el barrio Tránsito de Oro, en Chimbas, terminó con dos detenidos y el secuestro de armas de fuego. Los aprehendidos son padre e hijo, ambos de apellido Echegaray, quienes quedaron vinculados a una causa por portación ilegal de arma de fuego, abuso de arma, amenazas agravadas y lesiones.

El procedimiento se inició alrededor de las 15:53, cuando el sistema de emergencias 911 recibió varios llamados que alertaban sobre un enfrentamiento armado entre vecinos en la zona. A partir de la información aportada por los denunciantes, personal del Comando Radioeléctrico Norte se dirigió al lugar y comenzó la búsqueda de los presuntos involucrados.

Según fuentes policiales, los efectivos observaron a dos hombres cuyas características coincidían con las aportadas por los vecinos. Ambos portaban elementos que aparentaban ser armas de fuego y, al advertir la presencia policial, escaparon en distintas direcciones hasta ingresar a una vivienda.

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Tras una rápida intervención, los uniformados lograron reducirlos y detenerlos. Durante el operativo secuestraron un revólver calibre 38 sin marca visible, que tenía tres cartuchos en el tambor y una vaina servida, además de un arma de fabricación casera tipo "tumbera".

Los detenidos fueron identificados como dos hombres de 41 y 18 años, domiciliados en el mismo barrio donde ocurrió el hecho.

En el lugar intervino el ayudante fiscal Andrés Ceruti, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. La investigación continúa para determinar las circunstancias del enfrentamiento y establecer las responsabilidades de los involucrados.

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