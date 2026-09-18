"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > puerta

Un cerco saltado, ninguna puerta forzada y US$15.000 robados de una casa

El damnificado, de 71 años, se había ausentado durante la mañana. Al regresar encontró que desconocidos habían ingresado sin forzar puertas ni ventanas y se habían llevado sus ahorros y varios objetos.

Un jubilado de 71 años denunció que desconocidos ingresaron a su vivienda de Santa Lucía y le robaron US$15.000, además de varios electrodomésticos, dispositivos electrónicos y otros objetos personales. El dinero era parte de sus ahorros y estaba escondido dentro de una olla.

El damnificado, identificado como Miguel Yusif, vive sobre calle General Paz y se había ausentado de su domicilio durante la mañana del jueves. Cuando regresó, advirtió que distintos elementos que tenía en la vivienda habían desaparecido.

Según la denuncia, los delincuentes habrían saltado el cerco perimetral para ingresar a la propiedad. Uno de los puntos que investiga la policía es que, hasta el momento, no se encontraron puertas o ventanas forzadas ni otros signos evidentes de violencia en los accesos.

Te puede interesar...

Entre los elementos sustraídos se encuentran un televisor, una notebook, una tablet, una procesadora, una licuadora, un exprimidor y una cafetera. También faltaron dos ollas, cubiertos y una máquina de coser nueva que todavía permanecía dentro de su caja.

Pero el principal perjuicio fue el dinero. El hombre denunció que tenía US$15.000 guardados dentro de una de las ollas, un monto que representa más de $22 millones al valor de referencia mencionado en la denuncia.

Ahora los investigadores intentan establecer cómo ingresaron los delincuentes, cuánto tiempo permanecieron dentro de la vivienda y cómo lograron localizar el dinero.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 5ª y la investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos contra la Propiedad. La pesquisa apunta a levantar elementos que permitan reconstruir la secuencia del robo e identificar a los responsables.

Temas

Te puede interesar