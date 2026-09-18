Un jubilado de 71 años denunció que desconocidos ingresaron a su vivienda de Santa Lucía y le robaron US$15.000, además de varios electrodomésticos, dispositivos electrónicos y otros objetos personales. El dinero era parte de sus ahorros y estaba escondido dentro de una olla.
Un cerco saltado, ninguna puerta forzada y US$15.000 robados de una casa
El damnificado, de 71 años, se había ausentado durante la mañana. Al regresar encontró que desconocidos habían ingresado sin forzar puertas ni ventanas y se habían llevado sus ahorros y varios objetos.