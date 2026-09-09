Lo vieron justo cuando intentaba entrar a un local y terminó detenido a pocas cuadras. Nicolás Daniel Olmos, que circulaba en bicicleta por el centro sanjuanino, fue descubierto mientras intentaba forzar la puerta de un servicio técnico con una herramienta de hierro de fabricación casera.
Lo vieron intentando forzar la puerta de un local y terminó preso por reincidente
Nicolás Daniel Olmos fue detenido tras intentar forzar la puerta de un servicio técnico en pleno centro. Admitió el hecho en un juicio abreviado y recibió 45 días de prisión efectiva como reincidente.