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Lo vieron intentando forzar la puerta de un local y terminó preso por reincidente

Nicolás Daniel Olmos fue detenido tras intentar forzar la puerta de un servicio técnico en pleno centro. Admitió el hecho en un juicio abreviado y recibió 45 días de prisión efectiva como reincidente.

Lo vieron justo cuando intentaba entrar a un local y terminó detenido a pocas cuadras. Nicolás Daniel Olmos, que circulaba en bicicleta por el centro sanjuanino, fue descubierto mientras intentaba forzar la puerta de un servicio técnico con una herramienta de hierro de fabricación casera.

El episodio ocurrió el 5 de septiembre cerca de las 22.35, en la zona de 9 de Julio y Tucumán. Olmos llegó hasta el local, se subió a la vereda y, de manera disimulada, sacó de un morral la herramienta con la que comenzó a hacer presión sobre la parte inferior de la puerta para intentar abrirla.

Pero alguien lo estaba observando. Un repartidor que se encontraba trabajando en las inmediaciones vio la maniobra, avisó a su jefe y desde allí dieron aviso al 911 y al dueño del comercio.

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Al darse cuenta de que lo habían descubierto, Olmos escapó en bicicleta. Primero circuló en contramano por 9 de Julio y luego tomó por avenida Rioja. La policía recibió la descripción y la dirección de fuga y salió en su búsqueda.

El sospechoso fue localizado poco después en la zona de Tucumán y Brasil, también circulando en contramano. Un efectivo descendió del móvil y comenzó a perseguirlo a pie, mientras sus compañeros cerraban el paso por las calles cercanas. Finalmente lograron atraparlo en Sarmiento entre Aguilar y San Agustín.

El procedimiento terminó bajo el sistema de Flagrancia y la investigación avanzó con una recalificación del hecho como daño. En un juicio abreviado, Olmos aceptó su responsabilidad y fue condenado a 45 días de prisión efectiva, además de ser declarado reincidente y quedar bajo prisión preventiva.

La fiscal del caso fue Virginia Branca, con Mario Codorniu como ayudante fiscal.

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