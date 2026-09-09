Lo vieron intentando forzar la puerta de un local y terminó preso por reincidente

Al darse cuenta de que lo habían descubierto, Olmos escapó en bicicleta. Primero circuló en contramano por 9 de Julio y luego tomó por avenida Rioja. La policía recibió la descripción y la dirección de fuga y salió en su búsqueda.

El sospechoso fue localizado poco después en la zona de Tucumán y Brasil, también circulando en contramano. Un efectivo descendió del móvil y comenzó a perseguirlo a pie, mientras sus compañeros cerraban el paso por las calles cercanas. Finalmente lograron atraparlo en Sarmiento entre Aguilar y San Agustín.

El procedimiento terminó bajo el sistema de Flagrancia y la investigación avanzó con una recalificación del hecho como daño. En un juicio abreviado, Olmos aceptó su responsabilidad y fue condenado a 45 días de prisión efectiva, además de ser declarado reincidente y quedar bajo prisión preventiva.

La fiscal del caso fue Virginia Branca, con Mario Codorniu como ayudante fiscal.