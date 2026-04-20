Rompió una vidriera, robó y cayó a los minutos: terminó condenado

Al interceptarlo, los uniformados detectaron que llevaba consigo varios objetos: un parlante, una riñonera repleta con cables USB, un celular, dispositivos de cobro electrónico (posnet) y otros elementos. Posteriormente, los dueños del local confirmaron que todo había sido sustraído del interior del comercio tras la rotura de la vidriera.

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Posteriormente, los efectivos regresaron al comercio y constataron la rotura de la vidriera —de aproximadamente 32 por 28 centímetros— junto a una estantería desde donde habían sido sustraídos los elementos. La propietaria del local, identificado como Carnicería Nav-Ro, confirmó que los objetos hallados en poder del sospechoso pertenecían al negocio.

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La escena quedó además registrada por cámaras de seguridad de un vecino, material que resultó clave para reforzar la acusación.

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El detenido fue identificado como Mariano Abel Lund Ibáñez, de 28 años, quien fue imputado por robo en grado de tentativa. La causa avanzó bajo el sistema especial de Flagrancia.

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El proceso judicial concluyó mediante un juicio abreviado. Lund Ibáñez recibió una pena de 5 meses de prisión efectiva, que se unificó con una condena previa que ya pesaba en su contra. De esta manera, la Justicia estableció una pena única de 5 años y 9 meses de cumplimiento efectivo, además de declarar su reincidencia. El acusado continuará detenido bajo prisión preventiva.