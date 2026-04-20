Rompió una vidriera, robó y cayó a los minutos: terminó condenado
El hecho ocurrió en Chimbas. El delincuente fue atrapado a metros del local con los elementos robados y recibió una pena efectiva tras un juicio abreviado.
Un intento de robo en una carnicería de Chimbas terminó con un sospechoso detenido a los pocos minutos del hecho, tras un rápido accionar policial y el aporte clave de una vecina que alertó al 911.
El episodio ocurrió el 16 de abril, alrededor de las 2:55, en un local ubicado sobre calle Tucumán al 900, en Villa Cobos. Según consta en el legajo policial, una mujer escuchó ruidos de vidrios rotos y, al asomarse, observó a un sujeto que había dañado la vidriera del comercio e introducía la mano para sustraer elementos del interior.
De inmediato dio aviso al sistema de emergencias, aportando características precisas del sospechoso. Minutos después, efectivos de la Comisaría 17ª llegaron al lugar y localizaron a un hombre con la misma descripción a unos 100 metros, desplazándose por la misma arteria.
Al interceptarlo, los uniformados detectaron que llevaba consigo varios objetos: un parlante, una riñonera repleta con cables USB, un celular, dispositivos de cobro electrónico (posnet) y otros elementos. Posteriormente, los dueños del local confirmaron que todo había sido sustraído del interior del comercio tras la rotura de la vidriera.
Posteriormente, los efectivos regresaron al comercio y constataron la rotura de la vidriera —de aproximadamente 32 por 28 centímetros— junto a una estantería desde donde habían sido sustraídos los elementos. La propietaria del local, identificado como Carnicería Nav-Ro, confirmó que los objetos hallados en poder del sospechoso pertenecían al negocio.
La escena quedó además registrada por cámaras de seguridad de un vecino, material que resultó clave para reforzar la acusación.
El detenido fue identificado como Mariano Abel Lund Ibáñez, de 28 años, quien fue imputado por robo en grado de tentativa. La causa avanzó bajo el sistema especial de Flagrancia.
El proceso judicial concluyó mediante un juicio abreviado. Lund Ibáñez recibió una pena de 5 meses de prisión efectiva, que se unificó con una condena previa que ya pesaba en su contra. De esta manera, la Justicia estableció una pena única de 5 años y 9 meses de cumplimiento efectivo, además de declarar su reincidencia. El acusado continuará detenido bajo prisión preventiva.