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Denuncia escolar activó una causa por abuso y terminó con un detenido

Dos hermanitas revelaron en el ámbito escolar una situación de abuso. La Justicia actuó de inmediato: el acusado fue imputado y seguirá detenido mientras avanza la investigación.

Una denuncia surgida en una escuela de San Juan activó un rápido accionar judicial y derivó en la detención de un hombre acusado de delitos contra la integridad sexual. El caso involucra a dos menores de edad, hermanas, quienes relataron haber sido víctimas de abuso por parte de un familiar.

El imputado, identificado por sus iniciales F.J.M., fue detenido y trasladado a audiencia ante el juez de Garantías, donde la fiscalía avanzó con la imputación formal. Por disposición del magistrado Eugenio Barbera, el acusado quedó alojado en el Penal de Chimbas con prisión preventiva por el plazo de tres meses.

El hecho salió a la luz en el ámbito educativo, cuando una de las niñas —de 9 años— contó lo que estaba atravesando. Posteriormente, su hermana, de 13, brindó un relato similar. La intervención de directivos y docentes fue inmediata: elevaron la denuncia y activaron los protocolos correspondientes.

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La causa es investigada por la UFI ANIVI, a cargo de la fiscal Andrea Insegna, quien solicitó la detención del sospechoso y la medida de coerción, fundamentada en la gravedad de los hechos, la expectativa de una pena efectiva y la necesidad de resguardar el proceso investigativo.

Si bien las menores aún no declararon en Cámara Gesell, esa instancia ya fue solicitada y será determinante en el avance de la causa. Se trata de un procedimiento especializado que permite obtener el testimonio en un entorno cuidado, evitando la revictimización.

Desde el Ministerio Público destacaron la importancia de preservar las declaraciones en este tipo de delitos, evitando cualquier tipo de interferencia que pueda afectar la prueba. El acusado cuenta con antecedentes penales y continuará detenido mientras se desarrollan las medidas probatorias.

Denuncias que nacen en las aulas

Fuentes judiciales señalaron que este tipo de casos suele emerger desde las instituciones educativas, donde docentes, gabinetes y directivos cumplen un rol clave en la detección y denuncia. Además de ser una obligación legal, remarcaron el compromiso de las escuelas para actuar con rapidez ante este tipo de situaciones.

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