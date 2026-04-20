Denuncia escolar activó una causa por abuso y terminó con un detenido

La causa es investigada por la UFI ANIVI, a cargo de la fiscal Andrea Insegna, quien solicitó la detención del sospechoso y la medida de coerción, fundamentada en la gravedad de los hechos, la expectativa de una pena efectiva y la necesidad de resguardar el proceso investigativo.

Si bien las menores aún no declararon en Cámara Gesell, esa instancia ya fue solicitada y será determinante en el avance de la causa. Se trata de un procedimiento especializado que permite obtener el testimonio en un entorno cuidado, evitando la revictimización.

Desde el Ministerio Público destacaron la importancia de preservar las declaraciones en este tipo de delitos, evitando cualquier tipo de interferencia que pueda afectar la prueba. El acusado cuenta con antecedentes penales y continuará detenido mientras se desarrollan las medidas probatorias.

Denuncias que nacen en las aulas

Fuentes judiciales señalaron que este tipo de casos suele emerger desde las instituciones educativas, donde docentes, gabinetes y directivos cumplen un rol clave en la detección y denuncia. Además de ser una obligación legal, remarcaron el compromiso de las escuelas para actuar con rapidez ante este tipo de situaciones.