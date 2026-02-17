Con poca diferencia horaria, dos efectivos policiales fueron víctimas de robo

El hecho fue denunciado y quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad. Hasta el momento no se registraron detenidos.

Un robo dentro de su propia casa

El segundo episodio se produjo en la madrugada del lunes 16 de febrero, alrededor de las 3, en Rivadavia, más precisamente en la zona de La Bebida. La damnificada fue una joven agente de apellido Ortiz, que presta servicios en una dependencia policial de la zona. Al ingresar a su vivienda por calle Morón, sorprendió a un delincuente en el interior, quien había entrado tras saltar una medianera y romper una ventana.

Cuando intentó reducirlo, el sujeto reaccionó, forcejearon y logró arrebatarle el celular antes de escapar por el portón principal. La denuncia fue radicada y también quedó bajo investigación judicial.

Casos similares en lo que va de 2026

Estos hechos se suman a una serie de casos similares ocurridos durante este año, que tuvieron como víctimas a integrantes de la fuerza. En enero, la agente Solange Nievas denunció un robo en su vivienda de Albardón, donde delincuentes se llevaron televisores, un casco y su uniforme policial completo.

Días después, el efectivo Willians Marín sufrió un robo en su departamento de San Juan, en la zona de Desamparados, donde le sustrajeron un arma reglamentaria, dinero y una notebook. En otro episodio, el policía Kevin Farías fue víctima de un hecho similar en Caucete, cuando delincuentes robaron su mochila con su arma y pertenencias personales.

Incluso, recientemente, el propio Marín volvió a ser blanco de ladrones, quienes ingresaron a su departamento del centro capitalino y se llevaron nuevamente su pistola, dinero y otros objetos de valor.

Todas las causas quedaron en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que trabaja para identificar a los responsables y recuperar los elementos sustraídos, especialmente aquellos vinculados al uso policial.