Le robó a un menor en plena calle, intentó escapar y terminó detenida

En tanto, el acompañante logró darse a la fuga y, durante la huida, arrojó el celular sustraído, que posteriormente fue recuperado por los efectivos. La mujer quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción de Flagrancia, bajo la intervención del ayudante fiscal Mario Quiroga.

El segundo procedimiento se registró durante un operativo de control de Policía Caminera, donde fue interceptada una motocicleta Honda Wave, color negro, que presentaba irregularidades en su documentación.

Al verificar los datos del rodado, los efectivos constataron que los números de motor y cuadro no coincidían con el dominio exhibido. Además, se confirmó que el vehículo tenía pedido de secuestro vigente desde el 7 de agosto de 2024, en el marco de una causa por hurto calificado.

La motocicleta era conducida por un joven de 18 años, quien fue identificado y posteriormente licenciado, quedando vinculado a una causa por presunto encubrimiento.

El rodado fue trasladado a la Comisaría 9ª, donde quedó formalmente secuestrado junto con la documentación correspondiente. La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad.