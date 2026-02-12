Detenciones por hurto en Rawson: robo callejero y violento intento en un local

El detenido tiene domicilio en el barrio Buenaventura Luna y quedó vinculado a una causa en la que interviene el ayudante fiscal Jorge Salinas, mientras continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del robo.

image

El segundo episodio ocurrió en un comercio ubicado en la intersección de calles Franklin y San Lorenzo, donde un hombre de 38 años fue detenido tras intentar cometer un robo y herir con un arma blanca al hermano de la propietaria del local.

De acuerdo al testimonio de la comerciante, el sospechoso, identificado como Agüero, intentó sustraer un cartel del negocio. Al ser descubierto, extrajo un elemento punzante y atacó al familiar de la mujer, provocándole una herida en la costilla derecha.

La víctima fue asistida en el lugar y trasladada al Hospital Marcial Quiroga, donde recibió atención médica por una lesión compatible con un corte en la zona costal.

Tras el ataque, el agresor intentó escapar, pero fue perseguido por efectivos policiales y detenido en las inmediaciones de su domicilio. Durante la aprehensión, se constató que llevaba un elemento punzante de fabricación casera en su brazo derecho, presuntamente utilizado en la agresión.

El caso quedó en manos del Sistema Acusatorio. Por disposición del ayudante fiscal Jorge Salinas, se inició el procedimiento especial de flagrancia y se ordenó la detención de Agüero por el delito de robo en grado de tentativa en concurso real con lesiones leves.

Ambos hechos continúan bajo investigación judicial, mientras se avanza en la recolección de pruebas y testimonios para determinar responsabilidades.