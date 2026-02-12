Detenciones por hurto en Rawson: robo callejero y violento intento en un local
En distintos operativos, la Policía detuvo en Rawson a dos hombres por un robo de celular y por un intento de asalto en un comercio que terminó con un herido por arma blanca.
Dos hechos delictivos ocurridos en las últimas horas en Rawson derivaron en la detención de dos hombres, tras intervenciones policiales en distintos puntos del departamento.
El primer caso se registró en la intersección de calle Agustín Gómez y Eva Perón, donde un hombre de 40 años, identificado como Molina, fue aprehendido luego de robar un teléfono celular en la vía pública.
Según informaron fuentes policiales, la dueña del dispositivo denunció el hecho y aportó datos que permitieron localizar al sospechoso. Al ser requisado, Molina fue sorprendido con el celular en su poder y no pudo justificar su procedencia. Posteriormente, el aparato fue reconocido por la víctima como de su propiedad.
El detenido tiene domicilio en el barrio Buenaventura Luna y quedó vinculado a una causa en la que interviene el ayudante fiscal Jorge Salinas, mientras continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del robo.
El segundo episodio ocurrió en un comercio ubicado en la intersección de calles Franklin y San Lorenzo, donde un hombre de 38 años fue detenido tras intentar cometer un robo y herir con un arma blanca al hermano de la propietaria del local.
De acuerdo al testimonio de la comerciante, el sospechoso, identificado como Agüero, intentó sustraer un cartel del negocio. Al ser descubierto, extrajo un elemento punzante y atacó al familiar de la mujer, provocándole una herida en la costilla derecha.
La víctima fue asistida en el lugar y trasladada al Hospital Marcial Quiroga, donde recibió atención médica por una lesión compatible con un corte en la zona costal.
Tras el ataque, el agresor intentó escapar, pero fue perseguido por efectivos policiales y detenido en las inmediaciones de su domicilio. Durante la aprehensión, se constató que llevaba un elemento punzante de fabricación casera en su brazo derecho, presuntamente utilizado en la agresión.
El caso quedó en manos del Sistema Acusatorio. Por disposición del ayudante fiscal Jorge Salinas, se inició el procedimiento especial de flagrancia y se ordenó la detención de Agüero por el delito de robo en grado de tentativa en concurso real con lesiones leves.
Ambos hechos continúan bajo investigación judicial, mientras se avanza en la recolección de pruebas y testimonios para determinar responsabilidades.