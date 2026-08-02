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Detuvieron a un joven en Rawson tras un robo y recuperaron los elementos sustraídos

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre Callejón Comunero, donde personas aún no identificadas ingresaron y sustrajeron distintos objetos de valor.

Un joven de 20 años fue detenido durante la madrugada de este domingo en el departamento Rawson, luego de ser sorprendido con diversos elementos que habían sido denunciados como robados de una vivienda. La causa quedó a cargo de la UFI de Flagrancia.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre Callejón Comunero, sin número, donde personas aún no identificadas ingresaron y sustrajeron distintos objetos de valor.

Tras la denuncia realizada por el damnificado, un joven de apellido Ontivero, de 24 años, el operador del CISEM comisionó al personal policial de la Comisaría 35ª, que inició un operativo de búsqueda por las inmediaciones.

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Durante las recorridas, los efectivos localizaron a un sospechoso y, al entrevistarlo, le solicitaron que exhibiera las pertenencias que llevaba consigo. En ese momento comprobaron que transportaba varios elementos cuyas características coincidían con las denunciadas por la víctima.

Entre los objetos recuperados se encuentran una cama de madera de dos plazas, una tenaza con mango plástico rojo y negro, seis llaves de tubo, una llave criquet, un router marca Movistar, diversos dispositivos electrónicos con sus respectivos cables y varias prendas de vestir de mujer y de bebé.

Ante la situación, los policías dieron intervención al Sistema Acusatorio, haciéndose presente en el lugar el ayudante fiscal de la UFI Flagrancia, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.

El detenido, de apellido Barrera, quedó alojado en la Comisaría 35ª, a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar si participaron otras personas en el hecho.

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