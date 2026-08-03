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Orrego encabezará la misa en la Catedral en homenaje a las víctimas de Valle Fértil

La ceremonia oficial será este lunes a las 11 horas y estará presidida por el arzobispo monseñor Jorge Lozano.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participará este lunes 3 de agosto de la Santa Misa Oficial organizada de manera conjunta por el Gobierno de San Juan y la Policía de San Juan. La ceremonia se realizará a las 11:00 horas para pedir por el eterno descanso de las víctimas del trágico siniestro aéreo ocurrido en el departamento Valle Fértil.

El oficio religioso se llevará a cabo en la Iglesia Catedral San Juan Bautista, situada en Mendoza 204 Sur (Capital), y estará presidido por el arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Eduardo Lozano.

Desde el Gobierno remarcaron que la celebración constituirá un espacio de oración y acompañamiento para los familiares de los fallecidos y para toda la comunidad sanjuanina, que atraviesa días de profundo dolor tras el fatal accidente que se cobró la vida de siete personas.

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