Orrego encabezará la misa en la Catedral en homenaje a las víctimas de Valle Fértil

El oficio religioso se llevará a cabo en la Iglesia Catedral San Juan Bautista, situada en Mendoza 204 Sur (Capital), y estará presidido por el arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Eduardo Lozano.

Desde el Gobierno remarcaron que la celebración constituirá un espacio de oración y acompañamiento para los familiares de los fallecidos y para toda la comunidad sanjuanina, que atraviesa días de profundo dolor tras el fatal accidente que se cobró la vida de siete personas.