Conocé el cronograma del programa Garrafa Hogar para la primera semana de agosto

9 a 10 horas en calle 5 y Punta del Monte (Cristo Pobre, Médano Oro)

10:15 a 11 horas en la Unión Vecinal Colonia Sarmiento (calle América y calle 11)

11:15 a 12 horas en la plaza del Lote Hogar 16 (calle Trieste y Quiroz)

12:15 a 13:30 horas en la Plaza del Barrio Serranías del Sur

Martes 4 en 9 de Julio

9 a 10 horas en La Majadita

10:30 a 11:30 horas en la Plaza Independencia (Villa Cabecera)

12 a 13 horas en la Plaza Palmares

Miércoles 5 en Chimbas

9 a 10 horas en calle Juan José Paso 1664 (Villa Unión)

10:30 a 11:30 horas en el Barrio Villa Paula (manzana 1, casa 16 - Comedor Abuela Chana)

12 a 13 horas en la Plaza del Barrio Conjunto 5 (calles Colón y proyectada)

Jueves 6 en Albardón

9 a 10 horas en calle La Laja, frente al CIC

10:30 a 11 horas en la Plaza Eva Perón (Campo Afuera)

12 a 13 horas en la Unión Vecinal La Cañada (calle Sarmiento s/n, frente a Barrio San Roque)

Jueves 6 en el Operativo San Juan Cerca en Angaco

11 a 13 horas en Escuela Cacique Angaco (calle Eva Perón s/n, Villa del Salvador)

Viernes 7 en Calingasta

9 a 10 horas en la Plaza Patricias Sanjuaninas (Av. Argentina s/n, Villa Calingasta)

10:30 a 11 horas en la Plaza Domingo F. Sarmiento (calle Sarmiento, Tamberias)

11:30 a 12 horas en la Plazoleta Héroes de Malvinas (Ruta Nacional 149, Sorocayense)

12 a 13:30 horas en la Unión Vecinal Domingo F. Sarmiento (calle Las Heras y Av. Presidente Roca, Barreal)