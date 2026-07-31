Conocé el cronograma del programa Garrafa Hogar para la primera semana de agosto

9 a 10 horas en calle 5 y Punta del Monte (Cristo Pobre, Médano Oro)
10:15 a 11 horas en la Unión Vecinal Colonia Sarmiento (calle América y calle 11)
11:15 a 12 horas en la plaza del Lote Hogar 16 (calle Trieste y Quiroz)
12:15 a 13:30 horas en la Plaza del Barrio Serranías del Sur
Martes 4 en 9 de Julio
9 a 10 horas en La Majadita
10:30 a 11:30 horas en la Plaza Independencia (Villa Cabecera)
12 a 13 horas en la Plaza Palmares
Miércoles 5 en Chimbas
9 a 10 horas en calle Juan José Paso 1664 (Villa Unión)
10:30 a 11:30 horas en el Barrio Villa Paula (manzana 1, casa 16 - Comedor Abuela Chana)
12 a 13 horas en la Plaza del Barrio Conjunto 5 (calles Colón y proyectada)
Jueves 6 en Albardón
9 a 10 horas en calle La Laja, frente al CIC
10:30 a 11 horas en la Plaza Eva Perón (Campo Afuera)
12 a 13 horas en la Unión Vecinal La Cañada (calle Sarmiento s/n, frente a Barrio San Roque)
Jueves 6 en el Operativo San Juan Cerca en Angaco
11 a 13 horas en Escuela Cacique Angaco (calle Eva Perón s/n, Villa del Salvador)
Viernes 7 en Calingasta
9 a 10 horas en la Plaza Patricias Sanjuaninas (Av. Argentina s/n, Villa Calingasta)
10:30 a 11 horas en la Plaza Domingo F. Sarmiento (calle Sarmiento, Tamberias)
11:30 a 12 horas en la Plazoleta Héroes de Malvinas (Ruta Nacional 149, Sorocayense)
12 a 13:30 horas en la Unión Vecinal Domingo F. Sarmiento (calle Las Heras y Av. Presidente Roca, Barreal)