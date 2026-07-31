Pedro Sánchez habló tras el ingreso ilegal de más de 50 mil marroquíes

Durante una conferencia de prensa brindada a los medios locales e internacionales, Sánchez expresó de manera contundente el respaldo total de su gestión hacia las autoridades y la población civil de la región.

"El gobierno de España está con la ciudad de Ceuta, y nos hacemos cargo del estado emocional de la situación de angustia que están viviendo en las últimas horas", manifestó el titular del Poder Ejecutivo español. La declaración buscó llevar calma a una sociedad local que se declaró en estado de emergencia social permanente tras verse completamente superada en sus capacidades logísticas y de seguridad por el aluvión migratorio.

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Elevando el tono del reclamo político hacia los sectores responsables de la falta de custodia en las linderas del territorio, el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ratificó la pertenencia histórica de la región a la corona europea. "Ceuta es una ciudad española, y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche en el nivel más enérgico posible", sentenció frente a los micrófonos.

Como cierre, el jefe de Gobierno español garantizó que no escatimará herramientas legales ni operativas para devolver la normalidad a la zona afectada. "Vamos a utilizar todos los recursos del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos ceutíes, por supuesto la convivencia en la ciudad autónoma de Ceuta, además de un compromiso total e inequívoco del gobierno de España con la ciudad autónoma de Ceuta", concluyó el mandatario.