Un cortocircuito habría provocado el fuego que destruyó una casa en Caucete

Un voraz incendio consumió por completo la vivienda de la familia Riveros. Bomberos trabajaron intensamente para sofocar las llamas, que habrían comenzado por un cortocircuito. Es la segunda vez que esta familia sufre una pérdida total.

Un grave incendio se desató este viernes alrededor de las 20:40 en una vivienda del barrio Guayaguas, en Caucete, dejando a la familia Riveros prácticamente sin nada.

Según las primeras informaciones, el fuego habría comenzado a raíz de un cortocircuito, aunque serán las pericias las que determinen con precisión el origen del siniestro.

Las llamas se propagaron rápidamente y alcanzaron las habitaciones, destruyendo colchones, muebles y gran parte de los bienes materiales de la familia. En medio del caos, los vecinos acudieron en auxilio de los damnificados, intentando rescatar pertenencias y colaborar hasta la llegada de los bomberos.

Al lugar arribaron bomberos voluntarios de Caucete, efectivos de la División Bomberos de la Policía de San Juan y personal de la Comisaría 9ª, quienes trabajaron de manera conjunta para controlar el fuego y evitar que se extendiera a viviendas cercanas.

Pese al esfuerzo, los daños materiales fueron totales. El golpe es aún más duro para los Riveros, ya que no es la primera vez que sufren un incendio: anteriormente habían perdido su hogar en circunstancias similares, y lo poco que habían logrado recuperar tras aquel siniestro también quedó reducido a cenizas.

La comunidad caucetera comenzó a organizarse para brindar ayuda a la familia, que deberá reconstruir su vida desde cero por segunda vez.

