Robaba una casa, fue por la batería del auto y terminó detenido

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron el automóvil con el capó levantado y al sospechoso en el interior. Al advertir la presencia policial, intentó escapar, pero fue aprehendido a pocos metros.

El propietario del vehículo, un hombre de 40 años, constató que el detenido había comenzado a retirar la batería y que había cortado uno de los cables de corriente para poder sacarla.

Pero la intervención policial permitió detectar otro hecho. Según se estableció en el lugar, el mismo hombre había ingresado previamente al interior de la vivienda del damnificado y había sustraído distintos elementos.

Entre el botín había una cuchara de albañil, un destornillador, tres llaves fijas, una llave de amoladora y un par de borceguíes de trabajo con punta de acero color marrón.

El sospechoso fue identificado como Agüero, de 43 años, y quedó a disposición de la UFI Flagrancia. El caso fue caratulado como hurto simple y robo en grado de tentativa, en concurso real.

La investigación continuará ahora bajo la órbita de Flagrancia para determinar las circunstancias de ambos hechos y la responsabilidad del detenido.