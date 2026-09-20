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"Cuenten conmigo": Axel Kicillof se lanzó como candidato para el 2027

Al cerrar en Avellaneda un plenario de su Movimiento Derecho al Futuro, el gobernador bonaerense cuestionó a Milei y dejó un mensaje para la interna del peronismo: "No me interesa una construcción a control remoto".

Axel Kicillof cerró este sábado el plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que tuvo lugar en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en el partido de Avellaneda.

Con un llamado a "construir una opción política" para las elecciones presidenciales de 2027. "Cuenten conmigo para que haya una alternativa para terminar con este modelo", afirmó el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

"Nos mueve una convicción: no hay solución provincial para la tragedia nacional. Por eso hay que hablar con gobernadores y representantes de todos los sectores. No me interesa una construcción a control remoto: tenemos que escuchar, sumar y organizar en todos los rincones de nuestra República Argentina", expresó.

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Kicillof llamó a "recuperar el orgullo y la convicción" y señaló que el problema "no es la Argentina, sino Javier Milei", a la vez que consignó: "Hay que resistir, hay que luchar y hay que aguantar porque falta menos para terminar con esta pesadilla".

El Gobernador convocó a reconstruir un "verdadero federalismo" en conjunto con las provincias, impulsado por infraestructura y oportunidades en todo el territorio, al tiempo que pidió tener un "interés nacional".

"Nuestro país debe tener un proyecto argentino, pensado para la Argentina, por los argentinos y en beneficio de nuestro pueblo. Ese proyecto debe ser de desarrollo, federal, productivo y con eje en la justicia social", consideró.

Kicillof concentró buena parte de su discurso en cuestionar al Gobierno. "El año que viene tenemos que cambiar el rumbo económico de la Argentina", afirmó antes de subrayar que "no hay estabilidad si las familias no llegan a fin de mes y no hay orden si los hogares están tapados de deuda".

En contraposición, ensayó una defensa de su gestión en Buenos Aires: "En la Provincia hacemos exactamente lo contrario al Gobierno de Milei", sostuvo, y apuntó que su distrito "no se va a arrodillar" ante la administración de La Libertad Avanza.

Finalmente, dejó varios mensajes hacia dentro del PJ: "Una alternativa no se construye desde una oficina". "Las nuevas canciones se componen colectivamente y de abajo para arriba", agregó en referencia a las críticas recibidas por parte de La Cámpora por construir su propio espacio político.

La actividad en Avellaneda tuvo lugar en medio de nuevas tensiones dentro del Partido Justicialista bonaerense. En los días previos, la exintendente de Quilmes y actual legisladora provincial, Mayra Mendoza, había cuestionado a Kicillof y lo acusó de dividir al peronismo.

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