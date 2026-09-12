Un violento episodio de inseguridad sacudió este viernes 11 de septiembre a los vecinos de Chimbas. Un adolescente de 16 años fue brutalmente atacado y robado por un grupo de delincuentes en las inmediaciones de Villa del Sur, lo que desencadenó un segundo ataque contra su familiar y la posterior intervención policial.
Violento ataque y robo a un menor terminó con dos detenidos
Los sujetos atacaron a un chico de 16 años quien fue a pedirle ayuda a su tío. El hombre cuando fue a abordar a los delincuentes fue agredido provocandole un corte y varios golpes.