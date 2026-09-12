Violento ataque y robo a un menor terminó con dos detenidos

El hecho se produjo mientras el joven caminaba por el espacio verde del barrio con dirección a la casa de su tío. En ese trayecto fue abordado por tres sujetos conocidos en la zona por los apodos de "Catita", "Monito" y "El Porteño". Sin mediar palabra, los agresores le propinaron golpes de puño y patadas para sustraerle un teléfono celular Motorola E6.

Tras el asalto, la víctima logró escapar y refugiar en la vivienda de su tío. El hombre salió de inmediato a confrontar a "El Porteño" para exigirle la devolución del teléfono móvil, pero fue recibido con violencia. De acuerdo con el parte oficial, Illanes (45), alias "El Porteño", junto a "Catita", lo agredieron a golpes y piedrazos, provocándole una herida cortante en la ceja y diversos hematomas en el cuerpo.