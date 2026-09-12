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Violento ataque y robo a un menor terminó con dos detenidos

Los sujetos atacaron a un chico de 16 años quien fue a pedirle ayuda a su tío. El hombre cuando fue a abordar a los delincuentes fue agredido provocandole un corte y varios golpes.

Un violento episodio de inseguridad sacudió este viernes 11 de septiembre a los vecinos de Chimbas. Un adolescente de 16 años fue brutalmente atacado y robado por un grupo de delincuentes en las inmediaciones de Villa del Sur, lo que desencadenó un segundo ataque contra su familiar y la posterior intervención policial.

El hecho se produjo mientras el joven caminaba por el espacio verde del barrio con dirección a la casa de su tío. En ese trayecto fue abordado por tres sujetos conocidos en la zona por los apodos de "Catita", "Monito" y "El Porteño". Sin mediar palabra, los agresores le propinaron golpes de puño y patadas para sustraerle un teléfono celular Motorola E6.

Tras el asalto, la víctima logró escapar y refugiar en la vivienda de su tío. El hombre salió de inmediato a confrontar a "El Porteño" para exigirle la devolución del teléfono móvil, pero fue recibido con violencia. De acuerdo con el parte oficial, Illanes (45), alias "El Porteño", junto a "Catita", lo agredieron a golpes y piedrazos, provocándole una herida cortante en la ceja y diversos hematomas en el cuerpo.

Con los datos y la vestimenta aportada por los damnificados —Illanes vestía pantalón a cuadros azul y negro con campera bordó, mientras que su acompañante vestía remera gris y pantalón negro—, efectivos policiales desplegaron un patrullaje por la zona y lograron localizar a los sospechosos en el interior de la Villa Virgen del Milagro.

Illanes, quedó aprehendido y vinculado a la UFI Flagrancia, imputado bajo la carátula de Lesiones Leves y Amenazas. En tanto, Quiroga (menor de edad), se le dio intervención a la justicia correspondiente.

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