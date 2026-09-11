Un robo cometido dentro de un vehículo estacionado en Capital terminó con la detención de un hombre de 32 años en Caucete, después de una investigación que tuvo como pieza clave el análisis de cámaras de seguridad.
Robó una billetera de un auto, fue seguido por cámaras y terminó detenido
Una mujer dejó su Renault Sandero estacionado en Capital y, al regresar, descubrió que le habían robado una billetera con dinero y documentación. Las cámaras permitieron identificar al sospechoso, que fue detenido en Caucete y ya registra condenas por hechos similares.