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Robó una billetera de un auto, fue seguido por cámaras y terminó detenido

Una mujer dejó su Renault Sandero estacionado en Capital y, al regresar, descubrió que le habían robado una billetera con dinero y documentación. Las cámaras permitieron identificar al sospechoso, que fue detenido en Caucete y ya registra condenas por hechos similares.

Un robo cometido dentro de un vehículo estacionado en Capital terminó con la detención de un hombre de 32 años en Caucete, después de una investigación que tuvo como pieza clave el análisis de cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió sobre calle Coronel Dupuy, entre Ignacio de la Roza y Aberastain, donde una mujer había dejado estacionado su Renault Sandero de color naranja.

Cuando regresó al vehículo, constató que alguien había ingresado y le había sustraído del interior una billetera que contenía documentación personal y dinero en efectivo. A partir de la denuncia, personal de la Brigada de Investigaciones Este comenzó a revisar registros fílmicos de viviendas y comercios ubicados en la zona.

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El seguimiento de las imágenes permitió identificar al presunto autor y avanzar con su búsqueda. Finalmente, siguiendo las directivas del fiscal, los investigadores llegaron hasta Caucete, donde detuvieron a Suárez, de 32 años.

Durante el procedimiento también secuestraron la vestimenta que habría utilizado al momento del robo, elemento que fue incorporado a la causa y que permitió avanzar en su vinculación con el hecho.

Según la información policial, el detenido ya posee condenas por hechos cometidos bajo un modus operandi similar. La investigación continúa ahora bajo intervención de la Fiscalía, mientras se analizan los elementos secuestrados y las circunstancias del robo.

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