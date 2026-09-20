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Triunfo de Universitario ante Teqüe para seguir prendido en el Top 8 Oro

Universitario venció 47 a 28 a Teqüe en Mendoza por la 11ª fecha del Top 8 Oro. El equipo sanjuanino reaccionó en el complemento y consiguió además el bonus ofensivo.

Universitario se hizo fuerte en Mendoza y consiguió un triunfo de enorme valor en la pelea por el Top 8 Oro. El conjunto sanjuanino derrotó este sábado por 47 a 28 a Teqüe, en General Ortega, por la 11ª fecha del Torneo Regional Cuyano.

La victoria tuvo un quiebre claro. Después de un primer tiempo parejo, en el que la "U" se fue al descanso abajo por 21 a 14, el equipo sanjuanino ajustó su funcionamiento en el complemento y terminó imponiendo una diferencia contundente.

Desde el comienzo, Universitario había mostrado superioridad en las formaciones fijas, especialmente en scrum y line, aunque le costaba transformar esa ventaja en puntos. Teqüe, en cambio, encontró espacios por el centro de la cancha y aprovechó algunos errores defensivos para mantenerse arriba en el marcador.

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Universitario mejoró en defensa, redujo las imprecisiones y empezó a manejar el partido desde la obtención. Con los forwards imponiendo condiciones y los backs encontrando espacios, la visita comenzó a avanzar con mayor fluidez y los tries llegaron en cadena.

Joaquín Sánchez, Vito Sambrizzi en dos oportunidades, Juan Ignacio del Carril, Gerónimo Arabel, Mariano Lloveras y Gerónimo Adarvez apoyaron para la "U", mientras que Arabel sumó cuatro conversiones y Lloveras otras dos.

Teqüe, por su parte, llegó al ingoal a través de Román Zelada, en dos ocasiones, Gonzalo Pérez y Francisco Vega, con cuatro conversiones de Augusto Kretschmar.

El cierre tuvo además un premio especial para Universitario. Una buena acción colectiva iniciada desde campo propio terminó en el try que le permitió alcanzar el punto bonus ofensivo y quedarse con cinco unidades en una jornada importante para sus aspiraciones.

Con el torneo entrando en su tramo decisivo, el conjunto sanjuanino consiguió así una victoria que le permite mantenerse firme en la pelea de los puestos de arriba. En las divisiones formativas, Universitario también ganó en Intermedia por 46 a 19, mientras que Teqüe se impuso en Pre Intermedia por 22 a 9.

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