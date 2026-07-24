Reincidente, ladrón de cementerios y homicida: "El Judas", nuevamente condenado

El 18 de abril, Ríos ingresó a una vivienda del barrio La Alameda donde se encontraban varias personas, entre ellas Christian Castro. Si bien no se pudo acreditar que venía escapando de la Policía, sí quedó confirmado que fue detenido ese mismo día en el marco de una causa por robo que se investigaba en paralelo. Los ocupantes de la vivienda lograron expulsarlo del domicilio. Pero una vez afuera, Ríos reaccionó con violencia: agarró una piedra y golpeó en la cabeza a dos hombres. Castro fue quien llevó la peor parte.

El hombre quedó gravemente herido y fue internado. Durante los nueve días que estuvo en el hospital, también desarrolló una meningitis que agravó su cuadro clínico y terminó siendo determinante en su fallecimiento. Con esos elementos, la Fiscalía entendió que no había pruebas suficientes para sostener la intención directa de matar, aunque sí quedó acreditado que la acción de Ríos provocó la muerte.

Un prontuario que habla solo

Lo que hace más llamativa la historia de "El Judas" es que al momento de cometer este hecho ya cargaba con una condena previa y había sido declarado reincidente. Pero no era la primera vez que su nombre aparecía en las crónicas policiales de San Juan.

Tiempo atrás, Ríos había sido detenido tras ser sorprendido robando materiales de construcción dentro del Cementerio San Miguel, en Rawson. Para ingresar al predio ubicado sobre calle Meglioli había saltado un muro de más de tres metros de altura. El hecho fue advertido por un llamado al 911 y efectivos de la Comisaría 35ª y del Comando Sur lo interceptaron a unas dos cuadras del lugar, en el interior del barrio Río Blanco, cuando intentaba fugarse. Quedó imputado por hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa.

Ese antecedente derivó en la condena por robo con escalamiento que ya cumplía cuando mató a Christian Castro. Y que ahora, unificada con el homicidio preterintencional, define la pena única de cuatro años que la Justicia le impuso este jueves.

Reincidente, condenado, con domicilio en el barrio Río Blanco y un apodo que parece elegido a propósito: "El Judas" suma otro capítulo a un expediente que la Justicia sanjuanina viene escribiendo desde hace tiempo.