Reforma electoral: el Gobierno abre negociaciones con las provincias

La mesa política del presidente busca ganar tiempo con un esquema de reuniones informativas y contactos políticos paralelos mientras calibra el texto final que intentará defender en el recinto. Los contactos los encabezarán la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de Diputados, Martín Menem. “La idea es empezar a debatirlo en mayo”, agregan.

En el Gobierno advierten que deberán hacer concesiones dentro del texto y dan por hecho que algunos apartados generarán polémica entre los aliados, como el artículo que establece que las agrupaciones políticas no podrán contratar “los servicios de personas extranjeras”. No quedó redactado sólo sobre asesores, sino en una fórmula más amplia, lo que abre margen para una discusión política y jurídica sobre su alcance concreto en las campañas nacionales.

En materia de financiamiento, la reforma mantiene el aporte público anual para el funcionamiento de los partidos, pero reordena el régimen de campaña y endurece controles sobre aportes, publicidad y rendiciones. La reforma incorpora además Ficha Limpia con una redacción más amplia que la discutida en antecedentes recientes.

El texto también redefine el funcionamiento de los partidos políticos. Exige afiliaciones equivalentes al 0,5% del padrón del distrito, con tope de dos millones de electores, eleva de cinco a diez distritos el requisito para constituir un partido nacional y fija la caducidad para las fuerzas que no alcancen al menos el 3% del padrón en una de dos elecciones nacionales sucesivas. A eso agrega mecanismos de autenticación biométrica y herramientas digitales para respaldar afiliaciones y postulaciones.

Dentro del paquete aparece también una modificación sobre la Boleta Única de Papel. El Ejecutivo impulsa un casillero para votar lista completa con una sola marca, bajo el argumento de que en la implementación inicial del sistema hubo confusiones entre categorías. El proyecto, además, suspende la elección directa de los parlamentarios del Mercosur hasta que exista una fecha simultánea en todo el bloque y dispone que, mientras tanto, la representación quede atada a la proporcionalidad política de la Cámara de Diputados.