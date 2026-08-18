La golpeó, mordió y amenazó mientras amamantaba: quedó preso

La habría golpeado en el rostro, tirado del cabello, mordido en la espalda y atacado a patadas mientras ella se encontraba amamantando a su bebé.

La situación se agravó cuando el acusado tomó un cuchillo y, según la investigación, amenazó de muerte a la mujer. En medio del ataque habría intentado lesionarla en el rostro, pero la víctima giró la cabeza y sufrió un corte en una de sus orejas.

Finalmente, la mujer logró escapar de la vivienda con su bebé en brazos y pidió ayuda. Familiares del acusado, que viven en las inmediaciones, acudieron al lugar luego de que vecinos advirtieran lo que estaba ocurriendo.

Según consta en la investigación, incluso después de que la víctima lograra salir, el hombre habría continuado con las amenazas.

Durante la audiencia realizada este lunes, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva y remarcó la violencia desplegada durante el episodio y los antecedentes que registra el acusado en causas similares, además de condenas de ejecución condicional.

El juez Figuerola hizo lugar al pedido y dispuso que permanezca detenido durante los próximos tres meses, mientras avanza la investigación y Fiscalía reúne las pruebas necesarias para determinar su responsabilidad penal.