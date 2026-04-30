Personal de la Sección Brigada Investigaciones Norte (D-5) desbarató una red de robos tras allanar una vivienda en el Barrio Villa Paula, Chimbas. El procedimiento permitió recuperar la totalidad de los elementos robados del predio en construcción del Parque de Santa Lucía, ubicado en Av. Hipólito Yrigoyen y calle Zorzal.
Recuperaron en Chimbas el botín millonario robado del futuro Parque de Santa Lucía
Tras una investigación de la Brigada Norte, se logró recuperar herramientas valuadas en más de $2 millones que habían sido sustraídas el pasado 22 de abril.