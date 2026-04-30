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Recuperaron en Chimbas el botín millonario robado del futuro Parque de Santa Lucía

Tras una investigación de la Brigada Norte, se logró recuperar herramientas valuadas en más de $2 millones que habían sido sustraídas el pasado 22 de abril.

Personal de la Sección Brigada Investigaciones Norte (D-5) desbarató una red de robos tras allanar una vivienda en el Barrio Villa Paula, Chimbas. El procedimiento permitió recuperar la totalidad de los elementos robados del predio en construcción del Parque de Santa Lucía, ubicado en Av. Hipólito Yrigoyen y calle Zorzal.

El hecho delictivo se produjo la noche del 22 de abril, cuando delincuentes a bordo de un automóvil tipo rural violentaron los candados del predio. Entre los objetos sustraídos se encontraba un "helicóptero" para llaneado de hormigón con un valor de mercado superior a los $2 millones, además de carretillas, palas, un martillo percutor y diversas herramientas de mano.

La clave para resolver el caso fue el análisis de los registros fílmicos del complejo, cámaras privadas y del CISEM. Gracias a estas imágenes, los brigadistas identificaron un Volkswagen Quantum azul que fue utilizado para el traslado de los efectos. El vehículo fue localizado en el domicilio allanado, donde se encontraba oculto bajo mantas.

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Detenidos y secuestros adicionales

Durante el registro de la vivienda, la policía no solo halló el botín del parque, sino también elementos que derivaron en nuevas causas judiciales:

  • Armamento: Una pistola calibre .22 con cargador y municiones.

  • Estupefacientes: Envoltorios de cocaína, cuya pureza fue confirmada por el personal de Drogas Ilegales.

  • Vehículo: El Volkswagen Quantum rural azul vinculado al robo.

Por directivas del fiscal Dr. Cristian Catalano (UFI Delitos contra la Propiedad), quedó detenida una mujer de apellido Araoz. En tanto, su pareja, de apellido Paredes, quedó vinculado a una causa en la Justicia Federal por la tenencia de la droga.

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