Recuperaron en Chimbas el botín millonario robado del futuro Parque de Santa Lucía

El hecho delictivo se produjo la noche del 22 de abril, cuando delincuentes a bordo de un automóvil tipo rural violentaron los candados del predio. Entre los objetos sustraídos se encontraba un "helicóptero" para llaneado de hormigón con un valor de mercado superior a los $2 millones, además de carretillas, palas, un martillo percutor y diversas herramientas de mano.

La clave para resolver el caso fue el análisis de los registros fílmicos del complejo, cámaras privadas y del CISEM. Gracias a estas imágenes, los brigadistas identificaron un Volkswagen Quantum azul que fue utilizado para el traslado de los efectos. El vehículo fue localizado en el domicilio allanado, donde se encontraba oculto bajo mantas.