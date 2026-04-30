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El descargo de una influencer por el acosador de Trinidad: "Estamos preocupados"

Tras la viralización de las imágenes del estadounidense acosador arrojando objetos desde un balcón, una vecina del consorcio rompió el silencio.

La tensión en el consorcio de cercanías de Avenida Alem no deja de crecer. Luego de que se hiciera público el calvario que viven las vecinas con un hombre de nacionalidad estadounidense que las acosa y amenaza, una joven influencer del complejo utilizó sus redes sociales para dar su testimonio y pedir ayuda.

"Yo me río de esta situación para no ponerme triste y no asustarme, porque es un loco el chabón", confesó la joven en un video donde relató cómo es convivir con el agresor. Según su testimonio, ella fue quien capturó las imágenes que se difundieron recientemente: "Ese video lo grabé yo, pero no lo subí a ningún lado; se lo mandé a mis amigos y familia y no sé de dónde lo habrán sacado".

La vecina detalló que los episodios de violencia son cada vez más irracionales y cargados de resentimiento. "Los otros días arrancó a gritar que nos odia a todos, que odia el país, 'aguante Brasil' y no sé qué", relató. Tras los gritos, el sujeto comenzó a arrojar sillas y macetas desde su piso, poniendo en riesgo la integridad física de cualquiera que transitara por el lugar.

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El punto que más preocupa a los habitantes del edificio es la respuesta que reciben por parte de la fuerza de seguridad. Según la influencer, la solución que les brindan es insuficiente: "La policía no hace nada. Nos dicen que se lo pueden llevar un tiempo, pero después lo sacan. Dicen que necesitan tener como un millón de denuncias para poder hacer algo".

Ante la desesperación por una causa judicial que parece no avanzar, la joven cerró su descargo haciendo un pedido público a la comunidad: "Si alguien sabe cómo podemos hacer para que lo echen, me sirve todo tipo de tips. Estamos muy preocupados".

Hasta el momento, y a pesar de la visibilidad que tomó el caso tras la publicación de la nota original y el video viral, el hombre permanece en el consorcio.

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