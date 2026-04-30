El descargo de una influencer por el acosador de Trinidad: "Estamos preocupados"

"Yo me río de esta situación para no ponerme triste y no asustarme, porque es un loco el chabón", confesó la joven en un video donde relató cómo es convivir con el agresor. Según su testimonio, ella fue quien capturó las imágenes que se difundieron recientemente: "Ese video lo grabé yo, pero no lo subí a ningún lado; se lo mandé a mis amigos y familia y no sé de dónde lo habrán sacado".

La vecina detalló que los episodios de violencia son cada vez más irracionales y cargados de resentimiento. "Los otros días arrancó a gritar que nos odia a todos, que odia el país, 'aguante Brasil' y no sé qué", relató. Tras los gritos, el sujeto comenzó a arrojar sillas y macetas desde su piso, poniendo en riesgo la integridad física de cualquiera que transitara por el lugar.