La tensión en el consorcio de cercanías de Avenida Alem no deja de crecer. Luego de que se hiciera público el calvario que viven las vecinas con un hombre de nacionalidad estadounidense que las acosa y amenaza, una joven influencer del complejo utilizó sus redes sociales para dar su testimonio y pedir ayuda.
El descargo de una influencer por el acosador de Trinidad: "Estamos preocupados"
Tras la viralización de las imágenes del estadounidense acosador arrojando objetos desde un balcón, una vecina del consorcio rompió el silencio.