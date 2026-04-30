Noche bomba en Gran Hermano: expulsión, reingreso y nominados

“Considero que se trata de una deshonra al juego, a los compañeros y a las posibilidades que les brindé desde el mismo momento en que les abrí mis puertas. Millones de personas quisieran estar en este lugar, en su lugar. Por eso me cuesta comprender esta actitud que no le hace honor a lo que esta casa representa”, continuó, marcando la gravedad de la situación.

Por último, el Big fue contundente: “De tal modo, de tal modo, tomé la decisión de que esta persona se retire esta misma noche del juego”. Así reveló que la participante que debía abandonar la casa era Sol Abraham.

La salida fue inmediata y sin preparación: Sol se marchó por la puerta giratoria, sin valijas, y al girar desapareció. En ese mismo instante, la sorpresa se apoderó de todos cuando apareció Cinzia, quien ingresó nuevamente al juego, generando asombro y emoción entre los participantes.

En tanto, la nominación de este miércoles dejó a todos con la boca abierta. La placa debía contar con un mínimo de ocho jugadores, pero la casa solo votó a siete, lo que derivó en que finalmente todos quedaran nominados. La única excepción fue Tamara Paganini, protegida por su liderazgo semanal.

Los votos se repartieron de la siguiente manera:

Zilli: 2 votos para Titi y 1 para Nazareno.

Daniela: 2 votos para Eduardo y 1 para Danelik.

Eduardo: 2 votos para Nazareno y 1 para Titi.

Zunino: 2 votos para Titi y 1 para Eduardo.

Grecia: 2 votos para Zilli y 1 para Danelik.

Pincoya: 2 votos para Zilli y 1 para Zunino.

Titi: 2 votos para Eduardo y 1 para Zunino.

Yipio: 2 votos para Eduardo y 1 para Grecia.

Danelik: 2 votos para Nazareno y 1 para Titi.

Lolo: 2 votos para Grecia y 1 para Zunino.

Nazareno: intentó hacer la espontánea, pero fue anulada (3 votos a Eduardo y 2 a Zunino).

Juanicar: 2 votos para Zunino y 1 para Eduardo.

Además, Manuel recibió el beneficio de Tamara y decidió fulminar a Emanuel y Luana.

Un detalle clave de esta semana es que la placa será positiva durante 24 horas y después de ese plazo se transforma en negativa.