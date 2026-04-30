Con el objetivo de fomentar la detección temprana del cáncer de mama, se confirmó la realización de la segunda edición de "La Noche de las Mamografías" para el próximo miércoles 8 de mayo. La iniciativa busca concientizar sobre la importancia de este estudio, el cual representa el método recomendado para aumentar las posibilidades de cura mediante un diagnóstico precoz.
Vuelve la "Noche de las Mamografías": cómo sacar turno para la segunda edición
Tras el éxito de la primera convocatoria en diciembre de 2025, el próximo 8 de mayo se realizará una nueva jornada de salud mamaria.