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Vuelve la "Noche de las Mamografías": cómo sacar turno para la segunda edición

Tras el éxito de la primera convocatoria en diciembre de 2025, el próximo 8 de mayo se realizará una nueva jornada de salud mamaria.

Con el objetivo de fomentar la detección temprana del cáncer de mama, se confirmó la realización de la segunda edición de "La Noche de las Mamografías" para el próximo miércoles 8 de mayo. La iniciativa busca concientizar sobre la importancia de este estudio, el cual representa el método recomendado para aumentar las posibilidades de cura mediante un diagnóstico precoz.

La mamografía es un procedimiento no invasivo e indoloro que consiste en la realización de placas radiográficas de cada mama. Según los lineamientos de salud, todas las mujeres a partir de los 40 años que no presenten antecedentes personales ni familiares de la enfermedad deben realizarse este control con una frecuencia anual.

mamografias redes

Requisitos y solicitud de turnos

A diferencia de la primera jornada realizada en diciembre de 2025, en esta ocasión la atención se organizará estrictamente mediante turnos programados. El beneficio está destinado a:

  • Mujeres a partir de los 40 años.

  • Ciudadanas sin cobertura de obra social.

Para obtener un lugar, las interesadas deben comunicarse vía WhatsApp al Centro de Información y Gestión de Turnos (CIDI) a través del número 264-4592201.

Esta campaña refuerza la política de salud pública de la provincia, facilitando el acceso a estudios de alta complejidad en horarios extendidos para garantizar que más mujeres puedan cumplir con sus controles preventivos fundamentales.

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