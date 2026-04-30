Vuelve la "Noche de las Mamografías": cómo sacar turno para la segunda edición

Requisitos y solicitud de turnos

A diferencia de la primera jornada realizada en diciembre de 2025, en esta ocasión la atención se organizará estrictamente mediante turnos programados. El beneficio está destinado a:

Mujeres a partir de los 40 años .

Ciudadanas sin cobertura de obra social.

Para obtener un lugar, las interesadas deben comunicarse vía WhatsApp al Centro de Información y Gestión de Turnos (CIDI) a través del número 264-4592201.

Esta campaña refuerza la política de salud pública de la provincia, facilitando el acceso a estudios de alta complejidad en horarios extendidos para garantizar que más mujeres puedan cumplir con sus controles preventivos fundamentales.