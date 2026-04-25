Recuperan en Chimbas una moto que había sido robada en Capital

El hecho que originó la investigación ocurrió el pasado 21 de abril, cuando una joven de 24 años denunció la sustracción de su motocicleta. La víctima, empleada del Hotel Del Bono, había dejado su Honda Wave 110 cc de color rojo estacionada en el subsuelo del establecimiento a las 6:00 y, al finalizar su jornada laboral a las 15:00, constató que autores desconocidos se la habían robado.

A partir de la denuncia, los efectivos iniciaron una serie de averiguaciones que permitieron localizar el rodado en Chimbas. Al momento de la verificación, confirmaron que se trataba de la motocicleta sustraída, la cual tenía un pedido de secuestro activo por robo.