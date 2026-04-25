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Recuperan en Chimbas una moto que había sido robada en Capital

El rodado había sido sustraído del subsuelo de un hotel y fue hallado tras una investigación policial. Interviene la UFI de Delitos contra la Propiedad.

Personal de la Policía de San Juan logró recuperar una motocicleta que había sido denunciada como robada días atrás en el departamento Capital. El procedimiento se concretó este 25 de abril en inmediaciones de calle Nueva Argentina, en Chimbas, tras una tarea investigativa llevada adelante por la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5.

El hecho que originó la investigación ocurrió el pasado 21 de abril, cuando una joven de 24 años denunció la sustracción de su motocicleta. La víctima, empleada del Hotel Del Bono, había dejado su Honda Wave 110 cc de color rojo estacionada en el subsuelo del establecimiento a las 6:00 y, al finalizar su jornada laboral a las 15:00, constató que autores desconocidos se la habían robado.

A partir de la denuncia, los efectivos iniciaron una serie de averiguaciones que permitieron localizar el rodado en Chimbas. Al momento de la verificación, confirmaron que se trataba de la motocicleta sustraída, la cual tenía un pedido de secuestro activo por robo.

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En el caso intervino la Comisaría 28ª y la UFI Delitos contra la Propiedad. Tras el hallazgo, se dio intervención a la Dra. Ana Gómez, quien dispuso el secuestro formal del vehículo para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

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