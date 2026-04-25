Personal de la Policía de San Juan logró recuperar una motocicleta que había sido denunciada como robada días atrás en el departamento Capital. El procedimiento se concretó este 25 de abril en inmediaciones de calle Nueva Argentina, en Chimbas, tras una tarea investigativa llevada adelante por la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5.
Recuperan en Chimbas una moto que había sido robada en Capital
El rodado había sido sustraído del subsuelo de un hotel y fue hallado tras una investigación policial. Interviene la UFI de Delitos contra la Propiedad.