"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Chimbas

Chimbas, Angaco y San Martín firmaron un convenio para fortalecer el trabajo regional

El acuerdo, firmado en Chimbas, apunta a fortalecer la integración regional mediante la implementación de políticas públicas coordinadas en áreas clave como educación, cultura, turismo y deporte, con foco en las necesidades de cada comunidad.

La intendente de Chimbas, Daniela Rodríguez, suscribió un convenio de colaboración junto a los jefes comunales de Angaco, José Castro, y de San Martín, Analía Becerra, con el objetivo de consolidar una agenda de trabajo conjunto entre los tres departamentos.

El acuerdo, firmado en Chimbas, apunta a fortalecer la integración regional mediante la implementación de políticas públicas coordinadas en áreas clave como educación, cultura, turismo y deporte, con foco en las necesidades de cada comunidad.

“Creemos profundamente en el trabajo en conjunto. Cuando los municipios nos unimos, podemos llegar más lejos y dar mejores respuestas a nuestros vecinos. Este convenio es un paso importante para seguir construyendo una región más integrada y con más oportunidades para todos”, destacó Rodríguez durante la firma.

Te puede interesar...

En esa línea, la iniciativa contempla el desarrollo de acciones orientadas a promover hábitos de vida saludables, fomentar la participación comunitaria y potenciar el uso de los espacios públicos. Además, se impulsarán actividades culturales y la difusión de los atractivos turísticos de cada departamento.

El convenio también permitirá avanzar en proyectos conjuntos, optimizar recursos y gestionar nuevas oportunidades de financiamiento, consolidando una modalidad de trabajo basada en la cooperación entre municipios.

Con esta firma, Chimbas reafirma su compromiso con la articulación regional y el fortalecimiento de vínculos institucionales, apostando al diálogo y al trabajo colectivo como pilares fundamentales de gestión.

Temas

Te puede interesar