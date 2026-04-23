La intendente de Chimbas, Daniela Rodríguez, suscribió un convenio de colaboración junto a los jefes comunales de Angaco, José Castro, y de San Martín, Analía Becerra, con el objetivo de consolidar una agenda de trabajo conjunto entre los tres departamentos.
Chimbas, Angaco y San Martín firmaron un convenio para fortalecer el trabajo regional
El acuerdo, firmado en Chimbas, apunta a fortalecer la integración regional mediante la implementación de políticas públicas coordinadas en áreas clave como educación, cultura, turismo y deporte, con foco en las necesidades de cada comunidad.