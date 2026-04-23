Chimbas, Angaco y San Martín firmaron un convenio para fortalecer el trabajo regional

El acuerdo, firmado en Chimbas, apunta a fortalecer la integración regional mediante la implementación de políticas públicas coordinadas en áreas clave como educación, cultura, turismo y deporte, con foco en las necesidades de cada comunidad.

“Creemos profundamente en el trabajo en conjunto. Cuando los municipios nos unimos, podemos llegar más lejos y dar mejores respuestas a nuestros vecinos. Este convenio es un paso importante para seguir construyendo una región más integrada y con más oportunidades para todos”, destacó Rodríguez durante la firma.