Lo que comenzó como una denuncia por un violento robo terminó dando un giro inesperado pocas horas después. Un hombre llegó a la Policía asegurando que había sido atacado por cuatro sujetos que lo golpearon y le robaron el celular. Sin embargo, la historia no se sostuvo.
Dijo que lo asaltaron violentamente y terminó confesando que fue una disputa familiar
Un hombre denunció un violento robo en Chimbas, pero en el hospital cambió su versión: había sido golpeado tras una discusión familiar en un festejo.