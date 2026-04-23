Entró a un departamento y robó un inodoro: irá 10 meses preso

En juicio abreviado, el fiscal Fernando Bonomo acordó con la defensa, acuerdo que fue homologado por el juez, condenar al ladrón Franco Maximiliano Ruiz a 10 meses de prisión efectiva más declaración de reincidencia, por el delito de robo en grado de tentativa y violación de domicilio en concurso real.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada del miércoles, en un lote que tiene dos departamentos ubicados en calle 25 de Mayo, en Chimbas. Aprovechando que no se encontraban sus propietarios, Ruiz rompió la puerta de ingreso del inmueble ubicado del lado oeste, revolvió todo y no se llevó nada. Luego hizo lo mismo con el departamento que da hacia el este, pero una vez adentro se fue directo hacia el baño y comenzó a desarmar los artefactos, logrando sacar el inodoro y dejarlo fuera del inmueble para llevárselo después.