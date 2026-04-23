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Entró a un departamento y robó un inodoro: irá 10 meses preso

El robo del inodoro en un departamento ocurrió en Chimbas. En juicio abreviado, el ladrón reincidente acordó 10 meses de prisión efectiva.

Este jueves, la Justicia condenó con prisión efectiva a un ladrón reincidente que entró a dos departamentos en Chimbas, y en uno de ellos robó un inodoro.

En juicio abreviado, el fiscal Fernando Bonomo acordó con la defensa, acuerdo que fue homologado por el juez, condenar al ladrón Franco Maximiliano Ruiz a 10 meses de prisión efectiva más declaración de reincidencia, por el delito de robo en grado de tentativa y violación de domicilio en concurso real.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada del miércoles, en un lote que tiene dos departamentos ubicados en calle 25 de Mayo, en Chimbas. Aprovechando que no se encontraban sus propietarios, Ruiz rompió la puerta de ingreso del inmueble ubicado del lado oeste, revolvió todo y no se llevó nada. Luego hizo lo mismo con el departamento que da hacia el este, pero una vez adentro se fue directo hacia el baño y comenzó a desarmar los artefactos, logrando sacar el inodoro y dejarlo fuera del inmueble para llevárselo después.

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El vecino, que tenía a cargo la custodia de los departamentos, alertó al 911 y personal policial llegó hasta el lote que, al ser advertido por el ladrón, se fugó del lugar escalando una medianera hacia el este y escaparse por los fondos de los vecinos, iniciando una persecución. Finalmente, el sujeto salió por una puerta precaria y ahí mismo fue aprehendido.

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Intervino el ayudante fiscal Mario Quiroga y el sujeto quedó detenido, a disposición de Flagrancia.

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