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Chimbas impulsa una bicicleteada regional en honor a San Expedito

La actividad se desarrollará el próximo domingo 3 de mayo y tendrá como destino final el santuario de San Expedito ubicado en Angaco pasando por puntos estratégicos de San Martin y Albardón.

La intendente de Chimbas, Daniela Rodríguez, junto a sus pares de Albardón, San Martín y Angaco, presentaron la primera edición de la Bicicleteada Regional Unida por la Fe, una propuesta que busca reunir a familias de la zona norte de San Juan en una jornada de deporte, espiritualidad e integración.

La actividad se desarrollará el próximo domingo 3 de mayo y tendrá como destino final el santuario de San Expedito ubicado en Angaco pasando por puntos estratégicos de San Martin y Albardón.

En este sentido, la intendente destacó la importancia de este trabajo conjunto entre municipios:

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"Esta bicicleteada representa mucho más que una actividad deportiva. Es una muestra de unidad entre nuestros departamentos, de encuentro entre vecinos y de expresión de fe en una fecha tan significativa para nuestra comunidad".

La largada principal será en Chimbas, desde la Plaza Departamental. En simultáneo, habrá puntos de partida en los otros departamentos: en Albardón, desde el Parque Latinoamericano, en San Martín, con concentración sobre Ruta Eva Perón y calle Quiroga y en Angaco, desde el edificio municipal, para finalmente llegar hasta el santuario en una gran columna de fieles al santo de las causas justas y urgentes, uniendo así los cuatro departamentos en una jornada de Fe y deporte en familia, promoviendo valores de unión, tradición y participación al tiempo que fortalece los lazos entre comunidades vecinas.

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