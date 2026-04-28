La intendente de Chimbas, Daniela Rodríguez, junto a sus pares de Albardón, San Martín y Angaco, presentaron la primera edición de la Bicicleteada Regional Unida por la Fe, una propuesta que busca reunir a familias de la zona norte de San Juan en una jornada de deporte, espiritualidad e integración.
Chimbas impulsa una bicicleteada regional en honor a San Expedito
La actividad se desarrollará el próximo domingo 3 de mayo y tendrá como destino final el santuario de San Expedito ubicado en Angaco pasando por puntos estratégicos de San Martin y Albardón.