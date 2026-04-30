Estudiantes empató con Flamengo 1 a 1 por la fase de grupos de la Copa Libertadores

Estudiantes empató con Flamengo 1 a 1 en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los goles fueron anotados por Luiz Araújo para Flamengo a los 32 minutos del primer tiempo y Guido Carrillo para Estudiantes a los 9 minutos del segundo tiempo. Durante el partido, ambos equipos sufrieron expulsiones: Alexander Medina de Estudiantes y José Leonardo Nunes Alves Sousa Jardim de Flamengo fueron expulsados a los 16 minutos del segundo tiempo. En cuanto a las estadísticas, Estudiantes tuvo una posesión del 54% y realizó 13 tiros al arco, mientras que Flamengo tuvo el 46% de posesión y 8 tiros al arco. El próximo partido de Estudiantes será contra Cusco FC el miércoles 6 de mayo a las 19:00 hs en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Actualmente, Estudiantes se encuentra en una posición competitiva en la tabla de la Copa Libertadores, buscando avanzar en la fase de grupos.