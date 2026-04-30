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Estudiantes empató con Flamengo 1 a 1 por la fase de grupos de la Copa Libertadores

El gol para Estudiantes fue de Guido Carrillo, mientras que para Flamengo convirtió Luiz Araújo.

Estudiantes empató con Flamengo 1 a 1 en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los goles fueron anotados por Luiz Araújo para Flamengo a los 32 minutos del primer tiempo y Guido Carrillo para Estudiantes a los 9 minutos del segundo tiempo. Durante el partido, ambos equipos sufrieron expulsiones: Alexander Medina de Estudiantes y José Leonardo Nunes Alves Sousa Jardim de Flamengo fueron expulsados a los 16 minutos del segundo tiempo. En cuanto a las estadísticas, Estudiantes tuvo una posesión del 54% y realizó 13 tiros al arco, mientras que Flamengo tuvo el 46% de posesión y 8 tiros al arco. El próximo partido de Estudiantes será contra Cusco FC el miércoles 6 de mayo a las 19:00 hs en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Actualmente, Estudiantes se encuentra en una posición competitiva en la tabla de la Copa Libertadores, buscando avanzar en la fase de grupos.

Las estadísticas del encuentro entre Estudiantes y Flamengo por la Copa Libertadores:

  • Resultado: Estudiantes 1 vs Flamengo 1.
  • Posesión: Estudiantes 54% vs Flamengo 46%.
  • Tiros al arco: Estudiantes 13 vs Flamengo 8.
  • Fouls cometidos: Estudiantes 15 vs Flamengo 5.
  • Pases correctos: Estudiantes 331 vs Flamengo 268.
  • Pases incorrectos: Estudiantes 74 vs Flamengo 49.
  • Recuperaciones: Estudiantes 6 vs Flamengo 4.
  • Tarjetas amarillas: Estudiantes 5 vs Flamengo 1.
  • Tarjetas rojas: Estudiantes 1 vs Flamengo 1.

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