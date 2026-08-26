Orrego llevó el potencial de San Juan a una expo que reúne a empresas e inversores

Búsqueda de inversiones y nuevos mercados

La participación de San Juan en la exposición tiene como objetivo generar vínculos entre las empresas locales y nuevos mercados, además de abrir posibilidades de asociación, inversión y cooperación.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la presencia en este tipo de encuentros forma parte de una estrategia orientada a ampliar mercados, atraer inversiones y fortalecer el entramado empresarial sanjuanino.

El foco está puesto en generar nuevas oportunidades para las empresas locales y favorecer el desarrollo de actividades productivas que puedan traducirse en empleo y crecimiento para la provincia.

La Expo Industrias y Servicios 2026 reúne a representantes del sector productivo y empresarial y funciona como espacio de vinculación entre compañías, inversores y organismos públicos.