El gobernador Marcelo Orrego participó de la Expo Industrias y Servicios 2026, que se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires, donde San Juan presentó parte de su matriz productiva y las oportunidades de inversión que ofrece la provincia.
Orrego llevó el potencial de San Juan a una expo que reúne a empresas e inversores
El gobernador participó del encuentro en Buenos Aires, donde empresarios sanjuaninos presentaron oportunidades de inversión y desarrollo en sectores como minería, agroalimentos y metalmecánica.