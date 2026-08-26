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Orrego llevó el potencial de San Juan a una expo que reúne a empresas e inversores

El gobernador participó del encuentro en Buenos Aires, donde empresarios sanjuaninos presentaron oportunidades de inversión y desarrollo en sectores como minería, agroalimentos y metalmecánica.

El gobernador Marcelo Orrego participó de la Expo Industrias y Servicios 2026, que se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires, donde San Juan presentó parte de su matriz productiva y las oportunidades de inversión que ofrece la provincia.

Durante la jornada, Orrego acompañó la presencia sanjuanina en el espacio de la Agencia de Inversiones, donde empresarios de la provincia y representantes de la Unión Industrial y CASETIC mantuvieron reuniones y contactos con empresas, inversores y potenciales socios.

La propuesta provincial estuvo vinculada a sectores considerados estratégicos para la economía sanjuanina, entre ellos la minería y los bienes y servicios asociados, los agroalimentos y la industria metalmecánica.

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Búsqueda de inversiones y nuevos mercados

La participación de San Juan en la exposición tiene como objetivo generar vínculos entre las empresas locales y nuevos mercados, además de abrir posibilidades de asociación, inversión y cooperación.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la presencia en este tipo de encuentros forma parte de una estrategia orientada a ampliar mercados, atraer inversiones y fortalecer el entramado empresarial sanjuanino.

El foco está puesto en generar nuevas oportunidades para las empresas locales y favorecer el desarrollo de actividades productivas que puedan traducirse en empleo y crecimiento para la provincia.

La Expo Industrias y Servicios 2026 reúne a representantes del sector productivo y empresarial y funciona como espacio de vinculación entre compañías, inversores y organismos públicos.

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