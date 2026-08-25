Orrego anunció la repavimentación de 5 km de calle Sargento Cabral

Del acto oficial participaron también el vicegobernador Fabián Martín y el intendente municipal Sergio Miodowsky. En su discurso, el mandatario provincial remarcó la importancia estratégica del proyecto y destacó que la inversión se ejecutará en su totalidad con recursos de la provincia, mediante un esquema de gestión orientado a optimizar los fondos públicos y atraer inversiones.

Los trabajos se realizarán con un sistema de frentes dinámicos, metodología similar a la aplicada en avenidas como Libertador Este y Benavídez. Este formato por etapas busca agilizar la ejecución y reducir el impacto sobre el tránsito vehicular en una arteria clave para la conectividad y la seguridad vial del Gran San Juan.