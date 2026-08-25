En el marco de los festejos por los 118 años de Rivadavia, el gobernador Marcelo Orrego anunció el inicio de las obras de repavimentación sobre calle Sargento Cabral, en el tramo comprendido entre Paula Albarracín de Sarmiento y calle Calívar. La intervención abarca una extensión de cinco kilómetros y beneficiará de forma directa la circulación diaria entre los departamentos Capital y Rivadavia.
Orrego anunció la repavimentación de 5 km de calle Sargento Cabral
El Gobernador confirmó la obra durante el 118° aniversario de Rivadavia. Los trabajos conectarán Capital y el departamento rivadaviense y se financiarán 100% con fondos provinciales.