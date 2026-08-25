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Orrego anunció la repavimentación de 5 km de calle Sargento Cabral

El Gobernador confirmó la obra durante el 118° aniversario de Rivadavia. Los trabajos conectarán Capital y el departamento rivadaviense y se financiarán 100% con fondos provinciales.

En el marco de los festejos por los 118 años de Rivadavia, el gobernador Marcelo Orrego anunció el inicio de las obras de repavimentación sobre calle Sargento Cabral, en el tramo comprendido entre Paula Albarracín de Sarmiento y calle Calívar. La intervención abarca una extensión de cinco kilómetros y beneficiará de forma directa la circulación diaria entre los departamentos Capital y Rivadavia.

Del acto oficial participaron también el vicegobernador Fabián Martín y el intendente municipal Sergio Miodowsky. En su discurso, el mandatario provincial remarcó la importancia estratégica del proyecto y destacó que la inversión se ejecutará en su totalidad con recursos de la provincia, mediante un esquema de gestión orientado a optimizar los fondos públicos y atraer inversiones.

Los trabajos se realizarán con un sistema de frentes dinámicos, metodología similar a la aplicada en avenidas como Libertador Este y Benavídez. Este formato por etapas busca agilizar la ejecución y reducir el impacto sobre el tránsito vehicular en una arteria clave para la conectividad y la seguridad vial del Gran San Juan.

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