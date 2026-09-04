Deepfakes sexuales: el caso que generó denuncias en Ingeniería

“Estas imágenes las difundió por su entorno y se presume que también fueron difundidas a través de su cuenta secundaria”, señalaron en uno de los comunicados que difundieron públicamente.

La exposición en redes llegó después de que las estudiantes, según su propio relato, reclamaran respuestas por las vías institucionales. Una de ellas resumió el malestar en una publicación: “Me cansé de esperar que se haga algo al respecto y de que a él no le importe el daño que nos causó”.

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan se pronunció este viernes luego de que un grupo de estudiantes denunciara a un compañero por presuntamente utilizar fotografías de sus cuentas de Instagram para generar imágenes sexuales falsas mediante inteligencia artificial.

La institución manifestó su “profunda preocupación” por los hechos denunciados y aseguró que intervino desde el primer momento, en coordinación con la Oficina por la Igualdad de Género, Contra las Violencias y la Discriminación de la UNSJ y la UFI-CAVIG.

El caso tomó estado público después de que varias alumnas recurrieran a las redes sociales para visibilizar la situación y señalar a un estudiante, identificado con las iniciales S.P.. Según los testimonios difundidos, las fotografías originales habrían sido tomadas de perfiles personales de Instagram y utilizadas para generar imágenes de contenido sexual explícito sin autorización.

La práctica es conocida como deepfake y consiste en la utilización de herramientas digitales, especialmente inteligencia artificial, para crear o modificar imágenes y videos de manera que una persona aparezca en situaciones que no protagonizó.

De acuerdo con lo expresado por las estudiantes, el material habría circulado posteriormente dentro del entorno del señalado y algunas imágenes incluso podrían haber sido difundidas desde una cuenta secundaria.

Frente a la denuncia y a las actuaciones judiciales, la Facultad informó que aplicó el Protocolo de Actuación Institucional, aprobado mediante la Ordenanza N° 019/16-CS. Además, a través de una resolución del Decanato, se dispusieron medidas administrativas destinadas a garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Justicia.

Entre ellas se estableció la prohibición de contacto presencial y virtual entre las personas involucradas y la separación total de los entornos académicos.

De esta manera, el estudiante deberá continuar su actividad académica bajo un esquema que evite el contacto con las jóvenes mientras permanezcan vigentes las medidas judiciales.

Las presentaciones realizadas por las estudiantes fueron tomadas por el CAVIG y el caso se encuentra bajo investigación. Por el momento no corresponde hablar de una imputación formal, sino de actuaciones preliminares destinadas a determinar qué ocurrió y las eventuales responsabilidades.

La Facultad, por su parte, señaló que mantiene reserva sobre las actuaciones para evitar interferir en el proceso en curso y reafirmó su compromiso de garantizar un ámbito universitario seguro, inclusivo y respetuoso.