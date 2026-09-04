Después de permanecer varias semanas atrapada en la Pampa del Leoncito, la Toyota Hilux finalmente fue extraída del Barreal Blanco. El operativo se concretó bajo las condiciones establecidas para evitar que la maniobra provocara nuevas alteraciones sobre uno de los sectores naturales más sensibles de Calingasta.
Después de casi un mes, retiraron la camioneta de la Pampa del Leoncito
La Toyota Hilux que había quedado enterrada en la Pampa del Leoncito finalmente fue extraída mediante un operativo especial. La Justicia había establecido pautas para retirar el vehículo sin profundizar el daño provocado sobre el terreno.