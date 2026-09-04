Después de casi un mes, retiraron la camioneta de la Pampa del Leoncito

El cuidado de la maniobra tiene un antecedente concreto. Cuando la camioneta quedó atrapada, una motocicleta intentó asistirla utilizando escaleras metálicas como rampas, una intervención que también dejó nuevas huellas sobre la superficie. Por eso, la Justicia dispuso que la extracción definitiva se realizara con supervisión oficial.

La camioneta había ingresado a la Pampa del Leoncito desde el sector sur, por una huella preexistente que la sentencia determinó que no constituía un acceso autorizado.

Después de recorrer varios kilómetros, el vehículo llegó a una zona de terreno húmedo y terminó enterrado.

El informe técnico determinó que la circulación de la Hilux produjo una afectación de 280 metros cuadrados, con una zona de daño severo en la que se registró profundización de las huellas, ruptura de la costra superficial y desplazamiento de sedimentos. La estimación de los especialistas indicó que la recuperación natural del terreno podría demandar entre 50 y 80 años.

Ahora, el desafío es sacar la camioneta sin repetir el daño que provocó su ingreso ni generar nuevas alteraciones sobre el suelo. La sentencia autorizó la extracción bajo la supervisión de Gendarmería, la Comisaría 33 y personal de Ambiente.