Milei alentó el reclamo para recuperar Malvinas y apuntó al escenario internacional

Minutos antes, el mandatario también había mencionado el conflicto con el Reino Unido al referirse a una publicación de Murray Newton Rothbard de julio de 1982, el economista vinculado al anarcocapitalismo, quien durante la guerra se había expresado a favor de la posición argentina.

Su defensa del equilibrio fiscal

Durante su exposición, Milei también rechazó la posibilidad de flexibilizar su política económica durante el año electoral. Ante el planteo de quienes sostienen que el crecimiento de la economía, los salarios y el empleo permitirían adoptar una postura más flexible, respondió que no piensa modificar el rumbo.

“Yo acá entré por el bronce”, sostuvo, y remarcó que una política monetaria más laxa podría generar nuevamente inflación. Su objetivo, según expresó, es “terminar para siempre con la maldita inflación”.

La informalidad y el acceso al crédito

Otro de los puntos que abordó fue el crecimiento del empleo informal. Milei cuestionó que los análisis económicos se concentren únicamente en el empleo registrado y defendió la idea de que el trabajo informal también debe ser contabilizado como empleo.

“Lo que no es de calidad es robar. Trabajar está bien”, afirmó.

También negó que exista una crisis de morosidad vinculada al mayor acceso al crédito. Según explicó, el aumento de la mora responde en parte a que millones de personas y pequeñas y medianas empresas que antes no podían acceder a préstamos ahora sí pueden hacerlo.

La apuesta electoral para 2027

El Presidente también habló directamente de las próximas elecciones y se mostró convencido de que su espacio volverá a ganar en 2027. “El año que viene vamos a ganar porque dudo que los argentinos sean tan tontos de volver al pasado”, aseguró.

En ese escenario, Milei anticipó que buscará profundizar las reformas si consigue un resultado electoral similar al obtenido el año pasado. Según planteó, una mayor representación parlamentaria le permitiría avanzar con una agenda todavía más amplia.

“Abróchense los cinturones porque van a ver lo que es acelerar a fondo”, advirtió.