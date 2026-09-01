Robos en Rivadavia: secuestraron armas, municiones y plantas de marihuana

De esas tareas surgió el dato de un domicilio en el Loteo Santa Isabel, en Chimbas, donde podría haber elementos relacionados a los hechos.

Con esa información se dio intervención a la autoridad judicial y se solicitó la medida de allanamiento, que fue autorizada por el Juez de Garantías interviniente.

En horas de la madrugada, los efectivos de la Brigada Central llevaron adelante el procedimiento en la vivienda señalada, donde se secuestraron dos armas de fuego, una réplica y una importante cantidad de municiones.

El detenido, de apellido Carrizo, fue alojado en Comisaría 26ta y quedó a disposición del procedimiento especial de Flagrancia.

Además, quedó vinculado a una causa en la Justicia Federal, ya que en el lugar se encontraron plantas de marihuana.

Efectos secuestrados por Flagrancia:

- 1 pistola calibre 22 modelo 644 serie N° 056988

- 1 revólver calibre 32 Pucará con numeración limada

- Municiones calibre 36 UAB (02), 12 UAB (02), 16 UAB (04), 3,57 (03), 22 (19), 38 corto (04), 38 SPL (04), 32 (03) y una vaina servida

Efectos secuestrados por Drogas Ilegales:

- 05 plantas de cannabis sativa