Quedó detenido por golpear a su pareja: investigan posible delito sexual

Todo comenzó mientras compartían una reunión junto a un cuñado del ahora detenido. En medio de una conversación, Andrade se habría enfurecido y comenzó a insultar y maltratar verbalmente a la mujer. Ante la tensión que se generó en el lugar, el familiar decidió retirarse para evitar que el conflicto escalara.

Sin embargo, de acuerdo con la investigación, la situación empeoró una vez que ambos quedaron solos. La víctima aseguró que comenzó a recibir golpes de puño en distintas partes del cuerpo y que posteriormente el hombre le exigió mantener relaciones sexuales.

Siempre según su relato, al negarse, la reacción del acusado se volvió aún más violenta. Habría tomado una botella de Fernet Branca y comenzado a golpearla mientras ella intentaba protegerse acostada sobre la cama y cubierta con un acolchado.

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La denuncia sostiene que luego buscó un tenedor y comenzó a lanzar puntazos hacia donde se encontraba la mujer. Minutos después habría tomado un cuchillo de mango negro con el que la amenazó de muerte mientras intentaba apuñalarla.

La víctima logró cubrirse con almohadas y ropa de cama para evitar heridas de mayor gravedad, aunque sufrió lesiones cortopunzantes en una mano y heridas en una de sus rodillas.

Uno de los aspectos más delicados de la investigación es la acusación vinculada a un posible delito sexual. La mujer afirmó que el agresor intentó obligarla a mantener relaciones contra su voluntad, situación que ahora es analizada por la Fiscalía para determinar si corresponde ampliar la imputación y derivar parte de las actuaciones a organismos especializados en violencia de género y delitos sexuales.

La denuncia también señala que, durante el episodio, el hombre se negó a permitirle salir de la vivienda y continuó con amenazas y agresiones.

Con el paso de las horas, la situación se calmó momentáneamente y la mujer aprovechó esa circunstancia para escapar. Según consta en la causa, tomó una campera, las llaves del automóvil y los teléfonos celulares que estaban en una mesa y huyó del lugar.

Semidesnuda, herida y con manchas de sangre, condujo hasta la Comisaría 2ª, donde relató que su pareja había intentado matarla y pidió ayuda urgente. Tras recibir la denuncia, efectivos policiales se dirigieron al departamento señalado. Allí encontraron a Andrade en el interior de la vivienda, presuntamente limpiando rastros de sangre.

Durante el procedimiento secuestraron dos cuchillos, una botella rota de whisky Jack Daniel's, una botella de Fernet Branca, un teléfono celular y un acolchado con manchas hemáticas, elementos que quedaron incorporados a la investigación y serán sometidos a distintas pericias.

La causa iba a ser formalizada este lunes ante el juez Ricardo Grossi por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género. Sin embargo, durante la audiencia, el fiscal Bonomo solicitó la prórroga de la detención y un cuarto intermedio para profundizar la investigación.

La decisión se tomó ante la necesidad de analizar los nuevos elementos aportados por la víctima y establecer si corresponde incorporar una acusación vinculada a delitos sexuales, lo que modificaría la calificación legal de los hechos.

Mientras tanto, Andrade permanece alojado en la Comisaría 2ª y continuará detenido hasta que la Justicia defina los próximos pasos en una causa que podría agravarse en las próximas horas.